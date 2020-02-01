更多編輯台推薦新聞：
台灣成功分離武漢肺炎病毒株 專家：5年內有機會做出疫苗
生活

台灣成功分離武漢肺炎病毒株 專家：5年內有機會做出疫苗

鄭麗君推薦書單 響應書展延期閱讀不停息
文化

鄭麗君推薦書單 響應書展延期閱讀不停息

全民防疫 台糖教自製消毒酒精
生活

全民防疫 台糖教自製消毒酒精

專題／挾北市最高票進軍國會 高嘉瑜關注交通經濟
政治

專題／挾北市最高票進軍國會 高嘉瑜關注交通經濟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

土耳其撤僑包機 接42人武漢起飛

最新更新：2020/02/01 16:24

（中央社記者何宏儒安卡拉1日專電）土耳其派出的撤僑包機今天稍早搭載包括喬治亞、亞塞拜然、阿爾巴尼亞僑民在內的42人從中國武漢起飛，包括執行任務的20人在內，機上所有人員將在安卡拉隔離14天。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，隸屬於土耳其武裝部隊的這架空中巴士A400M軍用運輸機搭載11名軍事人員、6名衛生專家、兩名記者、一名外交部官員，於昨天中午從安卡拉起飛，當地時間今天上午6時抵達武漢。

6名衛生專家為接受撤離人員進行包括血液檢測在內的篩檢，藉以消除將病毒帶回土耳其的風險。

包括喬治亞、亞塞拜然、阿爾巴尼亞僑民在內，預定接受撤離人員原本共48人。衛生部長克扎（Fahrettin Koca）今天發推文說，其中6人自行決定不隨機返回土耳其。經篩檢後，確認接受撤離的42人都沒有出現武漢肺炎的症狀。

2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，俗稱武漢肺炎）的潛伏期可長達14天，因此機上所有人員返回土耳其後，將被送往位在安卡拉的一家醫院隔離14天。

這架包機也運送生化防護衣、過濾器防護口罩、拋棄式防護衣等醫療設備前往中國協助對抗疫情。（編輯：陳惠珍）1090201

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報