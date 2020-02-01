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見證17年前搶購口罩 阿美族年齡層取名牛的口罩

最新更新：2020/02/01 17:16
武漢肺炎疫情延燒，全台口罩供貨吃緊，台東市民代表陳金溪（右）1日上午將去年獲友人捐贈的口罩分裝後免費發送，吸引大批人潮排隊領取。中央社記者盧太城台東攝　109年2月1日
武漢肺炎疫情延燒，全台口罩供貨吃緊，台東市民代表陳金溪（右）1日上午將去年獲友人捐贈的口罩分裝後免費發送，吸引大批人潮排隊領取。中央社記者盧太城台東攝　109年2月1日

（中央社記者盧太城台東縣1日電）武漢肺炎疫情延燒，民眾爭購口罩，宛如17年前SARS疫情搶購口罩情況，當時台東阿美族還將年齡層命名為「牛的口罩」，為歷史留下見證。

受武漢肺炎衝擊，口罩供不應求，民眾在社群網站貼文「現在大家起床出門的第一件事，就是去7-11買口罩... 然後一直7-11、全家一直問一直跑？？！！，結果還是買不到」。

搶購口罩的狀況讓台東縱谷鹿野鄉永昌部落阿美族人想起17年前SARS（嚴重急性呼吸道症候群）的衝擊，當年部落的年齡層就是取名「牛的口罩」，這也成為今年春節部落的話題。

永昌部落前頭目黃石榮說，阿美族16歲前後的男子，會集中接受5年的傳統生活技能訓練，從中學習服從和謀生毅力，通過訓練的同一批青年，由部落長老為他們取一個新的階層名稱，這個名稱往往和受訓這段時間發生的重大事件有關。

黃石榮說，民國92年7月剛好有一批通過訓練的年輕人的年齡層要取名，因4、5、6月SARS為台灣帶來嚴重衝擊，且影響層面相當廣，尤其是口罩之亂，因此決定將當年的年齡層命名和SARS有關。

黃石榮說，原本應該直接取名SARS，但是有長輩說不好聽，有「殺死」的諧音，有點恐怖，於是決定取名阿美族母語Damogis（羅馬拼音），意思為「牛的口罩」（防止牛偷吃甘蔗所使用的口罩，漢語牛嘴籠），寓意防煞的口罩。

黃石榮說，過去阿美族人並沒有使用口罩，只有為了防止牛偷吃草，才有牛的口罩，還有防止狗咬人用的口罩，因此在阿美族的母語內沒有人類使用的口罩的母語，只有牛和狗的口罩母語，統稱Damogis。

黃石榮表示，永昌部落的年齡層階級命名，是以受訓這五年間發生的重要事件為隊名，例如北迴隊，紀念南迴鐵路車，豆芽隊，乃因當年颱風大雨後，使得稻穀發芽而名，另外隔壁的巴拉雅拜部落，2012年齡層剛好碰上莫拉克，因此當年的年齡層取名拉「莫拉克」。

黃石榮說，阿美族的年齡層就像這個部落的歷史，記載著過去發生的事情。（編輯：陳俊碩）1090201

武漢肺炎疫情持續延燒，全台民眾爭購口罩防疫，搶口罩的情形讓台東縣鹿野鄉永昌部落阿美族人想起17年前嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的衝擊。中央社記者盧太城台東攝　109年2月1日
武漢肺炎疫情持續延燒，全台民眾爭購口罩防疫，搶口罩的情形讓台東縣鹿野鄉永昌部落阿美族人想起17年前嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的衝擊。中央社記者盧太城台東攝　109年2月1日

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