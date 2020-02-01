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配合防疫 2月天然氣及桶裝瓦斯價格不調整

最新更新：2020/02/01 17:13
台灣中油宣布，2日凌晨零時起，為配合防疫期間穩定物價政策，2月份天然氣價格不調漲；液化石油氣依國際油價原應調降新台幣2.1元，但因回補過去吸收金額，也暫不調整。（中央社檔案照片）
台灣中油宣布，2日凌晨零時起，為配合防疫期間穩定物價政策，2月份天然氣價格不調漲；液化石油氣依國際油價原應調降新台幣2.1元，但因回補過去吸收金額，也暫不調整。（中央社檔案照片）

（中央社記者廖禹揚台北1日電）台灣中油今天宣布，2日凌晨零時起，為配合防疫期間穩定物價政策，2月份天然氣價格不調漲；液化石油氣依國際油價原應調降新台幣2.1元，但因回補過去吸收金額，也暫不調整。

中油今天發布新聞稿表示，依天然氣價格公式計算，2月份國內天然氣價格因氣源成本增加原應調漲，但配合防疫期間穩定物價政策，暫不調漲價格。各用戶別天然氣產品價格可參考台灣中油全球資訊網公告的天然氣牌價表。

2月份國內家用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷及混合丙丁烷及車用液化石油氣等價格同樣不予調整。

中油說明，近期國際液化石油氣價格下滑，2月國際液化石油氣合約價（CP）較1月下跌，依液化石油氣計價公式計算，每公斤應調降2.1元，但因去年10月至今年1月配合政府穩定物價政策及減輕民眾負擔，累計吸收金額每公斤8.6元，本月價格不予調整，以回補部分吸收金額。

中油表示，尚未回補的吸收金額每公斤6.5元將於日後國際價格下跌時再行回補。（編輯：郭萍英）1090201

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