網傳疑哄抬口罩價格 台南藥局業者提告自清

（中央社記者楊思瑞台南1日電）有民眾在網路上爆料指稱台南市某藥局疑似哄抬口罩價格，一盒口罩賣新台幣1500元。業者接受台南市消保官約談時指出，這款口罩材料較為高級，並已向警方報案向網友提告。

台南市政府消保官楊璿圓今天表示，有民眾在臉書爆料指稱，南區某藥局一盒50片口罩售價1500元，疑似趁機哄抬價格。市府極為重視相關狀況，昨天已前往業者營業處所查核。據業者表示，口罩品質不一，他們販售的醫用口罩較一般醫用口罩更高級。

業者向市府指出，這款口罩較一般3層醫用口罩多加一層，且具有奈米銀離子成分，成本遠較一般口罩還要高。向代理廠商訂購時，代理商建議售價為每片30元至35元，因此訂出每盒1500元的售價。

楊璿圓指出，雖然業者提告自清，但為了保障消費者權益，消保官仍要求業者在10天內檢具進貨證明，釐清疑點。

他說，民眾如果發現疑似有哄抬口罩等防疫物資價格情形時，應向相關單位提出檢舉，讓權責單位展開稽查。如果不是親身經歷，不宜散播此類未經證實的訊息。關於疫情、防疫物資價格等訊息揭露應審慎查證；否則在網路上亂爆料，可能涉及妨害名譽的刑責。（編輯：陳俊碩）1090201