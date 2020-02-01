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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，造成多人死亡，其病原體新型冠狀病毒與SARS及MERS屬同一家族。台灣也出現確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、出入公眾場所戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情11/100

武漢返台男女亂填假資料 里長找不到人憂兩人趴趴走

最新更新：2020/02/01 18:48
武漢肺炎疫情延燒，日前從武漢返台1男1女填寫入境資料時亂填，恐成防疫漏洞。（中央社檔案照片）
武漢肺炎疫情延燒，日前從武漢返台1男1女填寫入境資料時亂填，恐成防疫漏洞。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳怡璇台北1日電）武漢肺炎疫情延燒，日前從武漢返台1男1女填寫入境資料時亂填，恐成防疫漏洞。台北市大安區錦華里長溫美珠訪視找不到人，擔心他們趴趴走，痛批2人不住錦華里卻亂寫入境資料。

防疫資訊

台北市大安區錦華里長溫美珠表示，1月27日接到通報，要去居家訪視1月16日從武漢返台的一對男女。但後來經查，他們填的是假資料，是男子之前任職的公司地址，並非住家，留的市話為空號、手機關機。

錦華里幹事陳威佑則說，後來透過戶籍地去找，男子的戶籍地在新北、女子在桃園，已經將相關資料給新北市及桃園市政府，讓新北及桃園市府人員去找人。

溫美珠進一步痛批這種填假資料行為，恐造成武漢肺炎防疫漏洞，中央應想方法遏止造假，並質疑為何他們16日入境、27日才通報給里長。陳威佑也表示，今天還接到另一則須居家訪視通報，是里上有一名1月8日就從湖北省返台的住戶。

溫美珠表示，若無法確認出入境資料的真假，中央又要耗費這麼多天才通報給地方，會影響防疫效果，並呼籲所有人都該確實填寫資料。（編輯：卞金峰）1090201

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