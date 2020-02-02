更多編輯台推薦新聞：
台彩大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡
生活

台彩大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡

新國會修憲議題 18歲公民權朝野傾向支持
政治

新國會修憲議題 18歲公民權朝野傾向支持

防武漢肺炎注意洗手 6大時機要知道
生活

防武漢肺炎注意洗手 6大時機要知道

專題／挾北市最高票進軍國會 高嘉瑜關注交通經濟
政治

專題／挾北市最高票進軍國會 高嘉瑜關注交通經濟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
美譴責ICAO封鎖挺台推特 支持台灣國際參與
首頁 / 生活

蔓延24國 世衛：武漢肺炎全球確診破1萬例

最新更新：2020/02/02 04:43

（中央社記者唐佩君布魯塞爾1日專電）世界衛生組織（WHO）今晚公布最新武漢肺炎疫情報告，全球確診突破1萬名病例、中國湖北仍是最主要疫情區。另因世衛不當分類國家，包含台灣在內真實疫情已蔓延至24國。

世衛今晚公布源自武漢的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）最新疫情報告，公布全球確診病例較昨天增加2128例，總數達1萬1953例，其中中國單日增加2102例共達1萬1821例，湖北仍是最主要疫情區，中國死亡人數增加46例至259例。

但特別的是，在疑似病例方面，世衛公布1月31日中國有1萬5238例，但今天報告迄今卻未提供這項資訊。

至於在中國境外確診病例方面，目前合計23國共有132例，出現最多病例的是泰國19例、日本17例及新加坡16例。不過因世衛不當將台灣列在中國項下，因此正確受影響國家達24國。

世衛疫情報告是截至今天日內瓦時間10時統計，因此可能與各國公布最新資訊有所落差。例如日本放送協會（NHK）今天報導，乘坐日本政府包機歸國的日本國民中，又有3人確定感染武漢肺炎，使日本的確診病例總數達到20例。

世衛這份疫情分析指出，在中國境外發現的132例病例中，其中101人發病前14天都曾到過中國。世衛也意識到感染者在出現症狀前有可能傳播病毒，目前進一步分析接觸史中。（編輯：劉學源）1090202

延伸閱讀
世衛武漢肺炎緊急會議再排除台灣 背離國際呼聲宣告國際公衛緊急事件有利有弊 歷來僅5次

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報