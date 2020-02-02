蔓延24國 世衛：武漢肺炎全球確診破1萬例

（中央社記者唐佩君布魯塞爾1日專電）世界衛生組織（WHO）今晚公布最新武漢肺炎疫情報告，全球確診突破1萬名病例、中國湖北仍是最主要疫情區。另因世衛不當分類國家，包含台灣在內真實疫情已蔓延至24國。

世衛今晚公布源自武漢的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）最新疫情報告，公布全球確診病例較昨天增加2128例，總數達1萬1953例，其中中國單日增加2102例共達1萬1821例，湖北仍是最主要疫情區，中國死亡人數增加46例至259例。

但特別的是，在疑似病例方面，世衛公布1月31日中國有1萬5238例，但今天報告迄今卻未提供這項資訊。

至於在中國境外確診病例方面，目前合計23國共有132例，出現最多病例的是泰國19例、日本17例及新加坡16例。不過因世衛不當將台灣列在中國項下，因此正確受影響國家達24國。

世衛疫情報告是截至今天日內瓦時間10時統計，因此可能與各國公布最新資訊有所落差。例如日本放送協會（NHK）今天報導，乘坐日本政府包機歸國的日本國民中，又有3人確定感染武漢肺炎，使日本的確診病例總數達到20例。

世衛這份疫情分析指出，在中國境外發現的132例病例中，其中101人發病前14天都曾到過中國。世衛也意識到感染者在出現症狀前有可能傳播病毒，目前進一步分析接觸史中。（編輯：劉學源）1090202