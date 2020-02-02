他國買口罩帶回台灣 關務署：宜事前洽詢衛福部

（中央社記者潘姿羽台北2日電）武漢肺炎疫情延燒，買口罩成為全民運動，財政部關務署表示，若從他國買醫療用口罩帶回台灣，最好事先洽詢衛福部；若攜帶口罩於台灣轉機前往第三地，應主動向海關申報並辦理存關，待出境時再提領。

武漢肺炎在中國、台灣、日本、南韓、美國、加拿大、泰國、馬來西亞等都出現確診病例，疫情持續擴大，激起民眾的防疫意識，台灣各大通路、超商頻頻出現口罩銷售一空的狀況。

在口罩短缺之際，有民眾於國外旅遊時，打算於當地購買口罩，帶回台灣使用，財政部關務署特別提醒，一般紙口罩、活性碳口罩沒有規範，但若是醫療用口罩，可能涉及醫療器材進口管制，即便是自用，也得看看衛生福利部有無管制或限量等規定。

財政部關務署建議，民眾若從國外帶醫療用口罩回台，宜事先洽詢主管機關衛生福利部，看看是否能基於自用需求，在一定數量下，核發輸入許可證。

關務署也說，如果海關發現旅客自國外攜帶醫療用口罩，除了聯繫主管機關，旅客可能也需要向主管機關申請許可，這些都會耗費作業時間，不見得馬上有結果，因此事前洽詢會是比較保險的方式。

許多國家的市售口罩賣到缺貨，財政部關務署近日接到民眾詢問，若於台灣轉機，目的地是第三地其他國家，攜帶口罩有無相關規範。

財政部關務署說明，從國外買口罩、搭機過程經過台灣，由於目的並非進入台灣，旅客可以走紅線檯，主動向海關申報並辦理存關、不攜帶入境，等到離境時再帶出即可。

關務署解釋，台灣各國際機場提供入境旅客行李存關服務，將不攜帶入境的行李暫存於機場管制區內關棧，可於入境時，填具中華民國海關申報單，並主動至紅線檯向海關申請行李存關，待日後出境時再提領。

至於出境仍須遵守相關規範，財政部指出，旅客隨身攜帶口罩出境的合理自用數量，每人最多以5盒為限。（編輯：林淑媛）1090202