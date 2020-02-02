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武漢肺炎防疫再擴大 3日起溫州旅遊史國人入境居家隔離14天
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新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，造成多人死亡，其病原體新型冠狀病毒與SARS及MERS屬同一家族。台灣也出現確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、出入公眾場所戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情7/100

口罩統一調度仍缺貨 指揮中心：實名制研議中

最新更新：2020/02/02 19:59
對於超商口罩到貨就被搶購一空。指揮中心2日表示實施實名制是可能解方，細節還在研議中。圖為北市一家超商門外有大批民眾排隊等買口罩。中央社記者裴禛攝　109年2月1日
對於超商口罩到貨就被搶購一空。指揮中心2日表示實施實名制是可能解方，細節還在研議中。圖為北市一家超商門外有大批民眾排隊等買口罩。中央社記者裴禛攝　109年2月1日

（中央社記者張茗喧台北2日電）因應武漢肺炎帶來口罩荒，政府先是祭出徵購令及限購令，盼人人都買得到、避免囤積，無奈口罩仍是一到貨就被搶購一空。指揮中心今天坦言實施實名制是可能解方，細節還在研議中。（延伸閱讀：陳副總統轉發影片宣導正確勤洗手 必要時才戴口罩

防疫資訊

因應嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）疫情引發的口罩荒，中央流行疫情指揮中心1月底宣布全數徵購國內口罩，每天約400萬片，每日釋出約260萬片到各大超商、藥局、藥妝店供應民生購買，每人每日限購3片。

指揮中心此舉正是希望避免囤貨，讓有需要的人都能買到口罩，並不斷重申目前國內武漢肺炎並沒有出現社區傳染，只有看病、陪病、探病的時候要戴，有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩，但口罩仍是一到貨就被搶購一空。

中央疫情指揮中心應變監測官莊人祥今天受訪時表示，武漢疫情引發民眾恐慌，紛紛搶購口罩，剛好春節期間口罩工廠沒上班，才會導致缺貨的狀況，認為只是假性需求，春節過後口罩工廠已陸續復工，希望下週能持續補貨、恢復正常供應。

媒體詢問，指揮中心是否考慮仿效新加坡採登記者身分證統一配送，或以口罩券等方式發送。莊人祥說，近期已多次開會瞭解各國作法，認為實名制是可能解方，細節正在研議當中。

開學季在即，許多兒童口罩仍是一片難求，今天有公民提案通過，建議行政院統一購買兒童口罩，在適當時間配送到學校每一位學生手上，以減少家長買不到口罩恐慌。

指揮中心指揮官陳時中說，目前國內兒童口罩每日產量約30萬片，但經瞭解才發現，同一條口罩產線每天僅能生產2萬多片兒童口罩，若生產成人口罩可生產多達15萬片，差距很大，因此暫不考慮提高兒童口罩產量，兒童口罩產線產能比成人口罩來得低。

陳時中強調，原則上希望有生病、身體不適的孩童在家休息，至於整體兒童口罩如何配置，教育部、經濟部還在討論。（編輯：方沛清）1090202

武漢肺炎疫情延燒，全台口罩供貨吃緊。圖為北市一家超商口罩販售情況。中央社　109年2月1日
武漢肺炎疫情延燒，全台口罩供貨吃緊。圖為北市一家超商口罩販售情況。中央社　109年2月1日
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