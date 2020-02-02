武漢肺炎疫情 駐馬來西亞代表處：無台人感染

（中央社記者郭朝河吉隆坡2日專電）駐馬來西亞代表處僑務組長林渭德表示，目前沒有台灣人在馬來西亞感染2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）的案例，會持續留意官方公布的消息，以採取相應的措施。

林渭德今天在出席雪隆留台同學會團拜活動時說，代表處每天都密切注意馬來西亞政府公布的疫情統計數據，暫時沒有台灣人在大馬感染的病例。一旦疫情擴散，代表處屆時會採取相應措施，包括發出旅遊警示等，以提供國人參考。

目前馬來西亞的2019新型冠狀病毒確診病例維持在8例，病患都是中國籍遊客，都在醫院隔離治療，情況穩定。

另外，林渭德也感謝雪隆留台同學會過去一年與代表處的配合。他表示雪隆留台同學會活動力很強，經常舉辦各種活動，包括台灣大專院校的招生宣導及升學業務，也舉辦遊學團、農業考察團等活動，促進雙邊文化經貿交流。

雪隆留台同學會會長林朝聘說，今年會配合政府的新南向政策積極推動教育。他說，今年會持續舉辦寶島教育展及台灣高等教育展，也會持續到各校舉辦3+4技職專班及海外青年技術訓練班的升學輔導講座。

他說，去年曾舉辦兩團的冬令營遊學團，帶領馬來西亞中學生到國內大學去了解教育環境，無形中可推動大馬學子到台灣升學。（編輯：郭中翰）1090202