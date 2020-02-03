侯友宜建議口罩配買採實名制 籲私幼延後開課

新北市長侯友宜（中）3日對口罩等防疫物資缺乏等問題表示，中央在口罩配發上應更公開透明，建議中央可參考其他國家作法，採取實名制領取，中央提供足夠的量，民眾自然就會比較安心。中央社記者王鴻國攝 109年2月3日

（中央社記者王鴻國新北3日電）新北市長侯友宜今天對口罩等防疫物資缺乏，公立中小學以下延後開學等問題接受媒體聯訪時表示，建議口罩採實名制買賣發送，私立幼兒園也延後開課，這才是一致性的防疫。

侯友宜今天上午率市府官員出席新北市議會民進黨團幹部交接儀式，市府官員全戴口罩，但議會方面全部未戴口罩，形成特殊對比。

由於侯友宜過去曾實地測試各藥局或超商口罩配售情形，結果買不到口罩。他接受媒體聯訪時，對於民眾買不到口罩的問題表示，中央在口罩配發上應該更公開透明，也籲民眾相互體諒。

侯友宜表示，新北有1000多家藥局，他建議中央可參考其他國家作法，採取實名制領取，中央提供足夠的量，民眾的心就自然會安。

他表示，中央應該可以仿照澳門、新加坡，用身分證或戶口名簿等方式來購買，只要中央認為這是可行的辦法，他相信大家現階段都能共體時艱，只要大家按規矩來，口罩就會穩穩的送到每個人的手中。

至於教育部昨日宣布中小學以下延後開學，但私立幼兒園並未納入，侯友宜對此表示「怪怪的」。

侯友宜表示，剛剛他到耳溫槍工廠了解，由於原物料完全仰賴大陸，在大陸無法供應下，工廠不僅沒有庫存，就連產量也大幅下降3成，在防疫物資還沒有辦法補齊的情形下，中央是不是要考量私立幼兒園也一併停課，這才是一致性的防疫做法。

侯友宜表示，武漢肺炎高峰期，新北市課後輔導與寒假營隊原則上都先取消，就像行政院長蘇貞昌「孩兒是我們的寶」的說法，對於處於防疫高峰期的各種危險狀況，寧可做到萬無一失，因此，新北除先把課後輔導等措施停掉，也籲中央讓私立幼兒園延後開課。（編輯：屈享平）1090203