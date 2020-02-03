武漢肺炎防疫 中港澳旅遊史幼童入境14天內禁送托

（中央社記者張茗喧台北3日電）為防武漢肺炎蔓延，指揮中心宣布延後2週開學，勞動部祭出防疫照顧假，但是否給薪由公司決定，不少家長只能將孩子送安親班。指揮中心今天宣布，中港澳幼童入境14天內禁送托。

中央流行疫情指揮中心昨天宣布高中以下學校延後開學2週，勞動部的防疫照顧假給薪與否由公司自行決定，許多家長只好把孩子送到安親班，卻擔心安親班空間狹小、恐出現群聚事件。

指揮中心監測指揮官莊人祥今天接受記者採訪時表示，目前適逢流感流行季節，各級學校、幼兒園、實驗教育機構及團體、補習班、兒童課後照顧中心及托育機構是學生密集且容易發生呼吸道傳染病群聚感染的場所，因此指揮中心1月30日訂定「因應中國大陸新型冠狀病毒肺炎疫情開學前後之防護建議及健康管理措施」。

莊人祥說，根據管理措施規定，有中國、香港、澳門旅遊史的兒童自入境起需在家休息14天，由家庭自行照顧，不可送托；托育人員若有中國大陸旅遊史，也應比照辦理。

此管理措施也明訂，學校開學前，應成立防疫小組並由校長或負責人擔任召集人、學校可利用通訊軟體預先發送防疫通知，提醒學生有上呼吸道症狀應戴口罩，發燒則應在家休息。

開學期間，學校應備妥耳溫槍、洗手肥皂及備用口罩，政府昨天起已將備用兒童口罩配送至各學校；開學期間也應強化衛生教育，落實常態環境清潔消毒，維持環境通風並加強通報等。

莊人祥強調，延後開學是擔心校園內人口密集活動和接觸，還是有群聚的隱憂，若是已開學者應落實相關防護建議及管理措施，師生有呼吸道症狀才需要戴口罩，並安置在單獨空間直到離校。（編輯：管中維）1090203