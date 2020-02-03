口罩荒 林右昌：假日產量較少會逐漸回復

（中央社記者王朝鈺基隆市3日電）嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）疫情升溫，口罩供應吃緊，有基隆市民昨天跑了20家店買不到口罩。市長林右昌今天說，因假日緣故口罩產量較少，應該這兩天就會逐漸回復。

基隆市府1日起在市府大樓門口張貼公告，為因應武漢肺炎疫情，民眾進入市府大樓將實施體溫測量，並備有酒精消毒，若體溫超過攝氏37.5度或有急性呼吸道感染徵狀者，請勿進入市府，以維護民眾健康。

林右昌今天進入市府時接受媒體聯訪表示，為了大家健康著想，才會實施量體溫，這只是其中一項防疫措施，中央提供包括配戴口罩時機等多項清楚指引，希望民眾配合。

林右昌說，武漢肺炎疫情散播全球，不只台灣，世界各國也缺口罩，國內的口罩目前由中央統一徵集和配送，優先提供給醫療基層等第一線人員，其他則分配到4大超商、藥妝店等，當然數量還是不夠，因假日緣故口罩產量較少，應該這兩天就會逐漸回復。

林右昌表示，中央配送口罩到4大超商，有民眾追著配送車跑了好幾家超商，買到超過每人限購的3片口罩，鑽小漏洞實在不必要也不應該，此時正是考驗大家的公共道德時機，希望大家能共體時艱。

林右昌說，中央正在提高產量，民眾不要囤積不要搶購，口罩夠用就好，政府也一直呼籲民眾前往醫院、出現發燒徵狀或到密閉公共場合等才需配戴口罩，把口罩留給更多需要的民眾。（編輯：方沛清）1090203