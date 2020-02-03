彰化再現買口罩人龍 有人排2小時買1盒

（中央社記者蕭博陽彰化縣3日電）彰化市一家貿易商近日零售庫存口罩，每盒新台幣100元起，每人限購1盒，由於價格相對平實且可購得數量多，吸引千人搶買，有人今天排隊2小時買到，業者保守估計明天售罄。

因應嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）疫情，政府徵用國內口罩工廠生產的一般醫用口罩及外科手術口罩後配售，民眾要到超商、藥局等通路購買，1人限3片，但彰化市景宗街一家貿易公司先前就訂購大量口罩入庫，礙於無法出口，近期對外零售，吸引大批民眾搶買。

許多彰化人上週到田中鎮華新醫材集團口罩觀光工廠買口罩，至於這家貿易商也是上週開始對外零售，當時知道消息的人不多，排隊人潮還算正常，不料近日消息傳開，每天吸引上千人排隊購買，業者準備成人與兒童口罩，每人限購1盒，直到倉庫口罩售完，無法再進貨。

業者表示，這批口罩分為平面款與3D款，平面款成人與兒童口罩一盒50片，分別售100元到150元不等，截至今天下午仍有許多人排隊購買，可能最遲明天售罄；一名魏姓婦人說，兒童口罩難買，她上午9時30分到場，排隊2小時花費150元買1盒兒童口罩要給2名孫女戴。

另外，彰化縣議員温芝樺服務處也獲捐300片口罩，今天下午免費發給民眾，温芝樺說，捐贈口罩的無二樂團看到彰化鄉親買不到口罩很心疼，因此，多天跑遍中部百家超商買口罩要回饋地方，非常感謝樂團團員們善心，同時呼籲鄉親做好防疫工作。（編輯：陳清芳）1090203