口罩實名制 陳時中：一週內500萬人可買到

（中央社記者張茗喧台北3日電）武漢肺炎延燒，為解決國內口罩荒，指揮中心指揮官陳時中今晚宣布推出實名制限購措施，每人每7天僅能購買2片，預計一週內多達500萬人可買到「戰備存糧」。（延伸閱讀：口罩2/6起實名制購買上路 每人7天內限購2片）

因應嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）疫情引發的口罩荒，中央流行疫情指揮中心1月底宣布全數徵購國內口罩，每天約400萬片，每日釋出約260萬片到各大超商、藥局、藥妝店供應民生購買，每人每日限購3片，希望讓有需要的人都能買到口罩、避免囤貨，但仍是一到貨就被搶購一空。

指揮中心今天晚間9時召開記者會，指揮中心指揮官、衛福部長陳時中表示，目前口罩購買亂象主要有幾大原因，包括供需不平衡、搶購、不需要時用了太多口罩，未來將積極宣導口罩使用必要性，尤其戶外不用戴口罩，有疾病者、身體虛弱、慢性病者才要用，或是到人潮擁擠的場所才要用。

陳時中說，由於很多人一直買不停，導致需要的人買不到，未來國內生產口罩部分作為專業使用，依需求由地方政府配發；民生使用方面，明天起四大超商將停止販售口罩，2月6日開始實施以健保卡實名制購買口罩新制，每7天可購買2片，每片從新台幣6元降至5元。

為了避免民眾大排長龍，也設計以身分證字號分流方式，身分證末號雙號可於每週二、四、六購買，單號者於每週一、三、五購買，外國人則以居留證號碼為主；民眾在藥局購買時，藥師也能協助進行衛教宣導，至於全台52個偏遠地區可能改在衛生所發送。

新制上路後，以目前每天生產320萬片口罩，購買時務必帶健保卡，每人可代購1份，例如父母可替家中孩子或長輩購買，但仍須謹守健保卡尾數分流措施，兒童用口罩僅有12歲以下的健保卡持有者才可購買。

此外，口罩的物流將由中華郵政全權負責，中華郵政將吸收所有配送費用，每家藥局每天配發200片成人口罩、50片兒童口罩，也會有相關地圖供民眾查詢哪家藥局還有貨。

外界好奇，7天限購2片口罩是如何計算出來。陳時中解釋，目前全台每天可生產320萬片口罩，扣掉專業人士使用量才推算出7天買2片的數字，據推估，一週內500萬人都能買到「戰備存糧」。

陳時中指出，實際上，民眾不要瘋狂搶購，台灣的口罩其實是夠用的，即便台灣疫情沒有更嚴重，但大家看到每天中國病例數暴增，民眾心生恐懼，希望戴口罩獲得多一層保護；為確保民眾都有戰備口罩，指揮中心考量產能全開狀況下，每天只能生產這麼多口罩，才會以此進行分配。

政府祭出口罩實名制限購措施，是否代表先前的限購令失敗。陳時中說，往年全台每天口罩產量約130萬片，現在已提高至320萬片、過年期間更連續3天各釋出600萬片，仍然不夠用，後來統一徵用、限購制度上路後，確實造成民眾恐慌心理，出現指揮中心沒有預期到的狀況，但不能讓情況繼續惡化。

此外，陳時中也強調，總統蔡英文針對獨居長者、身障者等弱勢族群，已要求地方政府社會局與衛生局合作，就近、優先提供弱勢民眾。（編輯：方沛清）1090203