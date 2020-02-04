武漢台商包機回台 陳時中籲民眾無須緊張

（中央社記者陳偉婷、張茗喧台北4日電）首架武漢台商包機3日抵台，疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，看到台商們能返台「很有感」，覺得做了一件有意義事情，呼籲民眾不要把這件事情看得太可怕，無須緊張。

中央流行疫情指揮中心上午舉行記者會，公布第一批自中國武漢返台台商共247人，已於3日深夜抵達，於4日凌晨3時完成入境檢疫程序。其中1人發燒、2人喉嚨不適，3人都以最高標準後送隔離病房。另有一名孩童腹痛，也在家長陪同下送醫。

流行疫情指揮中心指揮官陳時中在記者會表示，除了5名送醫的乘客，其餘專機乘客分別送往國內3處檢疫場所，有69人到中部、28人到烏來檢疫所、145人到林口檢疫所，進行14天一人一室的隔離檢疫措施。

在隔離檢疫中的台商，每人每天會監測2次體溫，如發現發燒、呼吸道症狀或身體不適，立即依規定後送就醫。場所也會提供口罩等相關防護裝備供檢疫者和工作同仁使用，集中檢疫者不能外出，且活動範圍以檢疫房間為主，與附近民眾不會有接觸。

陳時中表示，所有的檢疫工作都以高標準進行，專機直接進到大的維修棚，與外界完全隔離，且所有行李都經國軍化學兵消毒，遊覽車車體、車胎也都消毒，全程嚴謹，確保沒有防疫漏洞。檢疫分流很專業，生活照顧、醫療的救援，「相信這件事情對國人都有幫助」。

陳時中也說，這些台商都是台灣人，3日看到他們回台，心中很有感覺。這247人中，年紀最小的可能只有1歲，有媽媽抱著小孩又牽著另一個孩子，還拿著行李，非常堅強。所有台商都配合度很高的完成檢疫工作，心情看起來很穩定，「終於回家了。」

對於台商回國接受隔離，陳時中說，要抱持謹慎態度，但是不要把這個事情看得太可怕，無須緊張。檢疫處所附近的居民也不用擔心，因處所都與民宅離得非常遠，且確實的隔離，一有狀況就會後送，5日開始也會全員採檢。

陳時中呼籲，民眾不用擔心，協助台商回國並做好檢疫工作是一件有意義的事情。這些台商沒有生病，他本來也打算在檢疫處所陪台商們一起睡一晚，但「沒有機會睡覺」，希望民眾不要恐慌。（編輯：葉俐緯）1090204