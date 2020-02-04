2020永保安康紀念車票 2/8開賣

台鐵以西元2020年2月13日、2月14日的諧音「愛戀愛你，愛一生愛一世」為主題，推出永保安康紀念車票，8日將在台鐵永康站發售。（台鐵提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 109年2月4日

（中央社記者楊思瑞台南4日電）交通部台灣鐵路管理局今年再度推出「永保安康」紀念車票，以2020年2月13日、2月14日的諧音「愛戀愛你，愛一生愛一世」為主題，將於2月8日在台鐵永康站發售，限量7000份。

台鐵永康站站長謝博文今天告訴中央社記者，台鐵上一次發售永保安康紀念車票是2014年的「愛你一生一世」。相隔約6年後再度推出，機會相當難得。

謝博文表示，永保安康是廣受民眾喜愛的吉祥語，紀念車票往往引起民眾搶購。在民國99年首次發行的「9999珍愛一世長長久久」紀念票，首賣的5萬張票在一天內就被搶購一空，隨後在民眾要求下增印的10萬張也都賣完，是最熱賣的一次。

他說，今年適逢西元年2020年，有諧音「愛你、愛你」之意；加上2月14日為西洋情人節，因此以「愛戀、愛你．一生一世」為主題，推出永保安康紀念套票7000套，每套售價新台幣100元。這次發售的數量不多，更值得喜愛鐵道旅遊的民眾購買珍藏。

謝博文指出，紀念套票以賀卡方式設計，為直立式中間對開方式呈現；票卡內頁除放置2張紀念名片式車票（永康-保安；保安-永康）外，並特別於票卡內頁設計「情話留言板」及「愛的相片館」兩區，讓民眾可以將內心愛的語言及照片放入紀念套票內，贈送給心愛的人表達情意；永康站並特別設計一款紀念戳章供蓋章收集。

謝博文指出，開賣的時間為2月8日上午8時30分起，民眾須臨櫃以現金購買，每人每次限購5套。因應當天可能出現的排隊人潮，已商請鐵路警察加派人力；台鐵永康站的員工與志工也會全力動員，協助維持秩序。（編輯：謝雅竹）1090204