武漢台商安置台中 盧秀燕籲中央落實隔離配套

首批自中國武漢返台台商共247人，已於3日深夜抵達，其中69人4日清晨搭乘遊覽車到台中市隔離所安置，台中市環保局出動消毒車從下交流道後全程噴灑。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 109年2月4日

（中央社記者郝雪卿台中4日電）首批武漢台商返台，部分台商4日清晨抵台中隔離所安置。台中市長盧秀燕今天表示，歡迎台商千辛萬苦返家，也呼籲中央務必徹底落實隔離配套措施，以免周遭民眾恐慌。

首批247名大陸武漢台商昨天深夜返抵國門，其中69人清晨搭乘4輛遊覽車運送到台中市隔離所安置。台中市環保局出動兩輛消毒車從遊覽車下交流道後全程噴灑，直到進入隔離所。

盧秀燕上午主持市政會議對此表示，中央防疫指揮中心安排部分人員到台中安置隔離，他們都是「我們的家人、我們的同胞」，經過千辛萬苦才回到台灣，要說聲「歡迎回家！」大家多些包容、多些體諒，盼他們平安順利度過14天隔離期，早日與家人們團聚。

盧秀燕指出，清晨車隊進入台中轄區，包括她在內的市府相關同仁都徹夜未眠進行因應，市府環保局兩輛消毒車於車隊行進中做嚴密消毒，同時依中央指示在隔離區派遣警力24小時維安戒備。

針對武漢肺炎防疫，盧秀燕表示，中央選在台中設置隔離區，可能會引起部分民眾不安，相信中央在選地點之前都有通盤、完整考量。基於職責，她已向中央充分反映地方民意，也呼籲中央務必徹底落實管控與隔離配套措施。

盧秀燕指出，包括衛生局、消防局、經發局各種醫療物資以及醫療救援人員都已整備待命，市府會持續緊盯情勢的發展，並且配合中央疫情指揮中心，相信中央已經做好這次武漢台商返台的合理計畫。

盧秀燕強調，之前台中嚴密控制疫情，到目前為止沒有任何一名市民感染武漢肺炎，更沒有社區感染情形，防疫表現深獲中央與及民眾肯定，市府會繼續努力，也請市民朋友不要恐慌，地方會盡全力與中央攜手合作防疫。（編輯：孫承武）1090204