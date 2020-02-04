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中國官方專家：武漢肺炎病毒可存活5天 洗手非常重要
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1週限買2口罩 陳時中重申健康人不必天天戴

最新更新：2020/02/04 11:56

（中央社記者陳偉婷台北4日電）買口罩將採實名制且一週限2片，遭疑一片得用3天半。指揮中心指揮官陳時中今天說，口罩是戰備物資，健康人平常不需戴。實名制有助公平，沒健保卡者可提出需求、將合理協助。

武漢肺炎疫情造成口罩搶購潮，行政院長蘇貞昌3日拍板，6日起購買口罩將採實名制，民眾需使用健保卡在全國6000多家健保特約藥局購買，每個人在7天內限購2片，一片降價為新台幣5元。

嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心上午舉行記者會，有媒體提問，口罩實名購買，本就有戴口罩需求的慢性病、陪病家屬等，可能買不到或不夠用；6日才開賣也有空窗期；且一週限買2片，是否一片要用3.5天？

指揮官陳時中表示，行政院和健保署持續努力建構資料庫，4日下午就會進行上線測試，努力讓民眾方便、公平買到口罩。口罩一片得用3天半是假設每天都需要戴口罩；但已經重申多次，口罩是戰備物資，「不需要全民戴口罩」，健康人在平常也不需要戴。

陳時中表示，實名制購買是讓大家都有機會買到戰備口罩。供需上不平衡，確實會造成一些困擾，但若不限制，有人持續囤積口罩，問題會更嚴重。

陳時中表示，在目前情況下，沒有健保卡就沒辦法買口罩，但對身心障礙、獨居者或容易被忽略的地方，都會請衛生局給予關懷、提供必要協助。健保涵蓋率達99%，幾乎大家都有健保卡，外籍勞工有工作也都會有健保。如果沒有健保卡又有口罩需求，可提出來，會合理給予幫助。（編輯：葉俐緯）1090204

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