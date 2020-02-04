武漢肺炎減少出門 台彩春節買氣僅小幅成長

（中央社記者吳佳蓉台北4日電）台彩統計，今年7天農曆春節連假，電腦型彩券銷售加刮刮樂批售金額共新台幣161億元，平均每日銷售23億元，受武漢肺炎疫情、民眾減少出門影響，買氣僅比去年小幅成長。

台灣彩券公司今天舉辦「刮刮樂新品上市記者會」。總經理蔡國基表示，從23日小年夜到29日初五，總計7天連假，威力彩、大樂透等電腦型彩券以及經銷商刮刮樂批售金額合計161億元，平均每日銷售23億元，比起去年連假的22.87億元，小幅成長。

蔡國基說，原本預估今年過年買氣可更高，每日銷售可比去年成長兩成，但最終僅小幅成長，推測與今年連假天數比去年少2天，以及武漢肺炎疫情影響；為了防疫、避免群聚，民眾與家人朋友一起前往彩券行買彩券、玩刮刮樂的情形減少，停留在彩券行的時間也變短。

至於是否因疫情而下調全年業績目標，蔡國基表示，目前仍維持原本預估值，繼續觀察後續銷售情形，會繼續努力，推出讓民眾想玩、想中的新產品，舉例來說，今天推出的「好運天天」刮刮樂，就新創「今日好運小語」刮區，希望在防疫期間帶來正面祝福。

蔡國基說，同時，大樂透「春節大紅包」加碼活動也尚未結束，還有99組百萬獎將於本週全部送出。刮刮樂部分，先前推出的17款新春刮刮樂新品，共有646個100萬以上頭獎，至今僅刮出401個，還有245個中獎機會。

蔡國基指出，其中，「2000萬超級紅包」刮刮樂只刮出1個頭獎2000萬元，還有2個中獎機會，2獎「200萬元加賓士車」則刮出5個，還有2個中獎機會。

值得一提的是，刮出「2000萬超級紅包」頭獎2000萬元的彩券行在桃園市，為位於中壢區中豐路的「伍拾壹號彩券行」，幸運中獎人為一名40多歲女性，在民營企業上班，在小年夜前一天就刮出大獎，中獎後也捐出了8.8萬元給中國信託慈善基金會做公益。（編輯：鄭雪文）1090204