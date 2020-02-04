69武漢台商安置台中 市府：如有症狀協助就醫

（中央社記者郝雪卿台中4日電）247名武漢台商返抵國門，其中69人專車運送到台中隔離所安置，台中市衛生局今天表示，隔離安置事宜由中央全權處理，如果被安置人員有出現症狀，地方會協助後送就醫。

首批247名武漢台商深夜返抵桃園機場，其中69人搭乘4輛遊覽車運送到台中隔離所，車隊進入台中市轄區後，即由台中市環保局出動兩輛消毒車，一前一後進行全程噴灑消毒，直到人員送進台中隔離所。

市長盧秀燕表示，接獲中央通知後，連夜指揮相關局處配合防疫作業，市府相關同仁徹夜未眠，全力做好準備，由消毒車在專車行進間展開前後消毒工作，同時依中央指示，在隔離區派遣警方24小時維安。

有關台中隔離所的安置作業，台中市衛生局長曾梓展指出，中央事前就先徵調中部醫護人員進駐隔離處所待命，並先由國防部化學兵消毒，地方只是被告知，並未特別要求配合，包括被隔離人員生活所需，例如防疫物資和排泄廢棄物處理，也都由中央全權負責。

曾梓展表示，隔離期間，由台中市出動警力維安戒備，地方可以協助的就是隔離期間，如果發現有人出現臨床症狀，需要後送就醫，即由地方出動救護車，隔離送到醫院。（編輯：謝雅竹）1090204