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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，造成多人死亡，其病原體新型冠狀病毒與SARS及MERS屬同一家族。台灣也出現確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、出入公眾場所戴口罩、做好自主健康管理。
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武漢肺炎疫情3/100

武漢肺炎2/7起擴大防堵 14天內曾赴中國的外籍人士禁入台

最新更新：2020/02/04 15:08
外交部領事事務局宣布，過去14天曾入境中國大陸的外籍人士將禁止入境台灣，新規定7日起上路。（中央社檔案照片）
外交部領事事務局宣布，過去14天曾入境中國大陸的外籍人士將禁止入境台灣，新規定7日起上路。（中央社檔案照片）

（中央社記者張茗喧、陳偉婷台北4日電）因應武漢肺炎疫情，外交部今天宣布，過去14天曾入境中國的外籍人士將禁止入境台灣，但轉機過境中國不在此限，新規定7日起上路，港澳居民也不在此限。

外交部領事事務局局長葉非比今天下午在嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）中央流行疫情指揮中心記者會中宣布這項政策。她表示，台灣將對外籍人士來台採取此項管制措施，特殊原因須訪台者可提出旅遊史及健康檢查等證明申請。

防疫資訊

葉非比說，中國疫情持續擴大，為確保國內公衛安全，強化人流入境控管，2月7日起，14天內曾入境、居住在中國大陸的一般外籍人士將禁止入境台灣，包括享有免簽證待遇、落地簽證以及電子簽證待遇及持有效簽證的外籍人士；香港、澳門居民不包括在此措施內。

對於有特殊原因需要訪問台灣的外籍人士，若14天內沒入境或居住中國大陸的重疫區，可申請入境簽證，但須準備相關文件，包括過去14天內旅遊史（如曾前往中國大陸重疫區不受理）以及7天內的健康檢查證明，不得有下列症狀，包括發燒高於或等於38度、上呼吸道感染、肺部感染。

葉非比解釋，之所以在這個時間點公布這項管制措施，主要是依據世界衛生組織（WHO）對疫情的研判，並參考歐美、鄰近國家對外籍人士入境管制措施後做出的決定。

媒體詢問，14天內曾「過境」中國機場，即在中國機場轉機者，是否也不可入境台灣。葉非比回答，沒有對過境進行限制，僅要求曾入境中國者不可入境台灣。

她重申，新措施實施後，即便原本具免簽資格、持有有效簽證者，只要過去14天內曾入境中國一律禁止入境，除非有特殊原因如緊急事件且可提出證明，舉例像是緊急會議、商務上履約、急難、人道方面等，外館在受理簽證申請時會視情況裁量。

至於影響人數有多少，葉非比說，這項措施限制的是抵達台灣前14天曾經入境、居住中國的外籍人士，這項資訊公布以後可能延後來台，影響人數較難估計。

葉非比強調，簽署入台後如有病徵應立即通報台灣衛生機關切結書，對於已持有台灣效期內居留證而擬返台的外籍人士，若14天內曾入境或居住在中國大陸者，返台後將限制居住、自主健康管理14天，上述措施將視未來疫情狀況調整更新。

香港今天出現武漢肺炎首例死亡病例，澳門也決定暫時關閉賭場，台灣是否調整對港澳人士的管制措施。指揮中心指揮官、衛福部長陳時中說，未來會視社區感染狀況、病例數來判定。（編輯：陳清芳）1090204

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