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武漢肺炎防疫再擴大 5日起曾到浙江須隔離

最新更新：2020/02/04 14:31
武漢肺炎疫情升溫，疫情指揮中心指揮官陳時中4日宣布浙江省將列入2級流行地區。5日起，住在浙江的陸人將禁止入境，14天內曾到浙江的旅客須隔離14天。圖為杭州東站地鐵站入口，工作人員通過紅外熱成像儀檢測乘客體溫。（中新社提供）
武漢肺炎疫情升溫，疫情指揮中心指揮官陳時中4日宣布浙江省將列入2級流行地區。5日起，住在浙江的陸人將禁止入境，14天內曾到浙江的旅客須隔離14天。圖為杭州東站地鐵站入口，工作人員通過紅外熱成像儀檢測乘客體溫。（中新社提供）

（中央社記者張茗喧台北4日電）武漢肺炎疫情升溫，繼廣東省、溫州市防疫層級提高，疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布浙江省將列入2級流行地區。明天起，住在浙江的陸人將禁止入境，14天內曾到浙江的旅客須隔離14天。

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中今天下午在記者會做出以上宣布，他表示，由於中國大陸浙江省近日累積確診病例數持續上升，截至2月3日已達829例，僅次於湖北省。

防疫資訊

陳時中說，浙江省包括溫州、杭州等主要城市已實施陸運管制及限制居民移動等介入措施，研判當地已有社區傳播發生，考量我國與浙江省來往密切，決定自明天起將浙江省列為2級流行地區，明天起入境民眾如有浙江省旅遊史，需列入居家檢疫對象，在家隔離14天。

根據指揮中心規定，疫情最為嚴峻的湖北省列為1級流行區，表示當地已出現明顯不易控制的社區傳播；廣東省、浙江省為2級流行地區，即懷疑當地已有社區傳播。

陳時中指出，入境民眾如有浙江省旅遊史需列入居家檢疫對象，居住地在浙江省的陸人則禁止入境。若入境時發現有發燒或急性呼吸道症狀，將立即送至指定醫療機構採檢後返家居家檢疫，檢驗結果如為陽性，則依確定病例處理流程進行強制隔離。

陳時中強調，河南、湖南、安徽及江西等省市病例數快速增加，北京、上海也傳出社區群聚事件，指揮中心將嚴密監控疫情變化，視疫情演變隨時調整流行地區；現階段建議非必要暫時不要前往中國大陸。（編輯：葉俐緯）1090204

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