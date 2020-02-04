武漢台商送新北檢疫 侯友宜：依中央指示做好

（中央社記者王鴻國新北4日電）第一批自中國武漢包機返台台商送新北檢疫站隔離一事，新北市長侯友宜今天表示，會遵照中央的指示來辦理，該做的，他一定會把它做好，請大家放心。

中央流行疫情指揮中心公布第一批自中國武漢返台台商共247人，除了5名送醫的乘客，其餘送到中部及烏來、林口檢疫所，進行14天一人一室的隔離檢疫措施。

侯友宜今天接受媒體聯訪，針對林口及烏來檢疫所座落何處及處置等相關事宜，未做說明。

侯友宜指出，謝謝大家非常關心新北市的狀況，新北市會遵照中央的指示來辦理，該做的，他一定會把它做好，請大家放心。

他表示，從後送、就醫、收容、安置，以及現場的安全維護，都會做好，他在防疫作戰上是從最基層起作戰很多年了，打了那麼多年仗，他知道只有全面團結在一起，面對防疫的作戰，才能夠順利度過這個難關。

侯友宜指出，他願意打前鋒去檢視問題，再把問題反映給中央知道，並去面對及解決問題。他過去就曾派警察在口罩工廠站崗清點數量，就怕數量不對。

至於武漢肺炎病毒可能存在糞便並有傳染的疑慮，他表示，以前在SARS（嚴重急性呼吸道症候群）就有一套處理機制，民眾不要擔心，市府有能力處理好。（編輯：戴光育）1090204