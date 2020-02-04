疫情指揮中心綜合考量 決定不公布檢疫所地點

（中央社記者陳偉婷台北4日電）首批武漢台商返台，隔離在台灣3處檢疫所。疫情指揮中心執行官周志浩今天說，檢疫所地點與民宅都有一段距離，保證安全，且觀察有言論對台商回台隔離有意見，決定不公布地點。

中央流行疫情指揮中心上午舉行記者會，公布第一批自中國武漢返台台商共247人，已於3日深夜抵達，於4日凌晨3時完成入境檢疫程序。其中1人發燒、2人喉嚨不適，3人都以最高標準後送隔離病房。另有一名孩童腹痛，也在家長陪同下送醫。

流行疫情指揮中心指揮官陳時中在上午記者會表示，其餘專機乘客分別送往國內3處檢疫場所，有69人到中部、28人到烏來檢疫所、145人到林口檢疫所，進行14天一人一室的隔離檢疫措施。

相較於其他國家可能公布隔離地點，台灣的中央流行疫情指揮中心對檢疫所保密到家，僅公布地點在中部、烏來和林口，並說隔離所處與民宅有相當遠的距離，民眾不需要擔心。

媒體質疑台灣不公布隔離地點的用意，疫情中心執行官周志浩表示，國際有關隔離處所公布與否，「各有各的目的」，必須權衡狀況、民情綜合考量。目前觀察到網路確實有言論對武漢台商返台隔離有不同看法，確實有顧慮，才選擇不公布。

指揮中心應變官莊人祥受訪時則表示，有些民眾可能對疾病防護有疑慮，或擔心會被傳染，指揮中心都盡力說明溝通，釐清民眾的疑慮。

莊人祥說，隔離處所距民宅都很遠，民眾知道確切地點並無助防疫，甚至可能導致檢疫所變成「動物園」，也會增加隔離人員的心理負擔，對防疫反而有害。（編輯：屈享平）1090204