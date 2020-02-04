世界夢號前航次載武漢肺炎病人 下午駛離高雄港

星夢郵輪4日公布，旗下的「世界夢號」郵輪有3名乘客確診感染武漢肺炎，這趟航次共涉及廣州市南沙區上下船旅客4482名、船員1814名。（中新社資料照片）中央社 109年2月4日

（中央社記者陳偉婷、陳朝福台北4日電）郵輪「世界夢號」1月中旬曾搭載染武漢肺炎3名遊客，下午停靠高雄港。經指揮中心專家會議討論，決定曾接觸確診者的船員不許下船。隨後無人下船，郵輪稍晚駛離高雄港。

屬於星夢郵輪的「世界夢號」郵輪，1月中旬搭載3名染武漢肺炎乘客，經追蹤在今天中午抵高雄港後，被高雄港警總隊管制人員上岸，高雄港務公司也要求辦妥出港手續後離境。

嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心執行官周志浩下午在記者會表示，這艘郵輪曾搭載武漢肺炎遊客，但確診的3名患者已在上個行程即下船治療。目前郵輪上僅有船員列為確診個案的接觸者，經專家會議建議不允許船員下船。

周志浩說，目前郵輪上的乘客都非先前確診個案的接觸者，但為求謹慎，專家會議也建議必須要求全船、遊客徹底清潔消毒後，才能讓遊客下船，目前遊客都沒有下船，民眾不用擔心。

面對突如其來防疫風險，讓原本在岸邊等候旅遊商機的大批遊覽車及計程車也紛紛撤離。高雄港務分公司棧埠事業處長陳祖強於郵輪停泊的高雄港7號碼頭旅客中心旁受訪表示，接獲疾管署通報後有相關人員協助因應，基於因疫情考量，包括工作人員、遊客都不能下船，要求郵輪辦妥出港手續後出港。

雲頂郵輪在台委任公關公司發表官方聲明，「世界夢號」1月19日從中國廣州出發前往越南；1月24日返回廣州南沙後，這班航次全體旅客和船員均於南沙碼頭進行嚴格的體溫檢測。其中，曾出現發燒情形的疑似病例後，送至南沙疾控中心接受病毒篩檢，但當時全數呈現陰性反應；隨後2月2日、3日陸續接獲中國有關單位通知，這班航次上有3名武漢肺炎確診病例。

公關公司指出，「世界夢號」後續於2月2日從香港出發，船上有1871名旅客，郵輪昨天停靠基隆港時還不知上一航次有旅客感染武漢肺炎，旅客獲准下船。今天停靠高雄港時，因前航次確診病例，船公司配合政府防疫作為，將旅客都留在郵輪上後啟程回香港。

公關公司強調，從1月26日起已暫停旗下所有郵輪在中國大陸地區的營運，以及所有中國籍船員的流動與更替，且每日嚴格落實體溫檢測，並加強旗下所有船隊的防疫與消毒。

「世界夢號」（World Dream）是雲頂郵輪集團旗下亞洲最新豪華郵輪，2017年11月下水，總噸位超過15萬噸，船長335公尺、寬40公尺，總樓層數達18層，載客量3376人，船上艙房數1686間，其中超過7成有獨立陽台。（編輯：管中維）1090204