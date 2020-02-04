武漢肺炎恐慌 台灣攤商返台後回英國遭霸凌

（中央社記者戴雅真倫敦4日專電）2019新型冠狀病毒肆虐，釀成恐慌。返鄉過年的旅英台灣人呂束珠回到英國後前往開設15年的小店，竟被周遭攤商要求離開，即使她一再說明中國與台灣的不同，仍不被理解。

54歲、旅英22年的呂束珠在威爾斯阿伯里斯特威斯（Aberystwyth）深耕多年，不僅在當地大學授課，也在室內市集兼職，在阿伯里斯特威斯市集（Aberystwyth Market Hall）開了一個小店，販售東方藝品。然而，當她今年一如往常返鄉，回到市集卻遭受意想不到的對待。

呂束珠接受中央社記者訪問表示，她1月9日回台灣3個星期，30日到市集開店。她說，往年她從台灣回到英國後，其他攤商都會禮貌問她假期過得如何，但這次氣氛特別尷尬、詭異。

她表示，她當時看到附近商舖裡，有2名她熟悉的攤商在和店主聊天，門關了起來，但她沒想太多，直接推門進去說嗨，3人卻逼問她是否去了中國。

呂束珠表示：「他們的態度像是拷問罪犯一樣，我一直解釋真的沒有去。」

她表示，因為她在返回台灣之前，曾和一名攤商討論度假計畫，說到考慮和家人去中國玩幾天，但疫情爆發後當然不可能再去，但即使她一再解釋，澄清沒有去中國，這些攤商就是不聽，認定她去了中國。

她說：「他們腦海裡認為台灣和中國非常接近，認為台灣的疫情和中國一樣嚴重。」

呂束珠表示，她甚至拿出店裡擺設的地圖，跟對方解釋中國與台灣的距離，還查出武漢和台灣距離超過1000公里，但他們就是不接受，「我真是啞巴吃黃蓮」。

她說，隔幾分鐘後她想要再回店舖和店主解釋，甚至發現對方已經把門鎖上。

呂束珠說，由於數名攤商都不歡迎她，她隔天在家休息，2月1日再前往開店。但一早要打開店門時，對面店鋪的男攤商過來要求她離開，稱市集裡所有攤商都認為她必須隔離，還威脅如果她不離開，就要找出租攤位的政府官員來處理，表示她仍繼續來開店是把所有人置於險境，稱她「自私」，還拉來另一名女攤商，齊聲要她離開。

呂束珠表示，雖然市集內也有支持她的攤商，但迫於群體壓力無法發聲，要求她離開的攤商則堅稱並非種族歧視，「儘管他們做的事情就是歧視、就是霸凌」。

她認為這起事件一定要公諸社群媒體，要讓大眾知道華裔臉孔在這次疫情恐慌中的遭遇，於是把自己的故事上傳臉書，強調「我不是病毒」。

這篇文章獲得近500人按讚，近200次分享，不少網友支持、鼓勵呂束珠，也吸引英國媒體報導。

英國廣播公司（BBC）昨天報導，部分攤商在門口掛起了「我支持呂束珠」的布條。一名攤商吉伯特（David Gilbert）受訪說，這個狀況真的是太糟糕了。他說：「我立刻給予呂束珠我的支持，事件起因是市場的少數人。」

呂束珠表示，事情披露後，這些攤商想要淡化他們的行為，堅稱並非種族歧視，只是處理方式不當，還在討論群組裡稱他們這麼做是為了大家的健康著想，還抱怨市集的生意已經受到影響，卻沒有任何一個人來向她道歉，「我要的只是一句對不起」。（編輯：林憬屏）1090204