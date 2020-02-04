亞洲掀口罩搶購潮 日越趕工生產上海規定預購

武漢肺炎疫情升溫，越南各地掀起口罩、消毒酒精等用品搶購潮，不少供應商趁機調漲價格3至6倍，照片為河內一間藥局，口罩已經缺貨。中央社河內攝 109年2月4日

（中央社記者4日專電）中國武漢爆發2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情，亞洲各地出現口罩搶購潮，日本、越南業者都在24小時趕工生產，上海實施預購制度，由居委會統一分配。口罩供不應求，商家哄抬漲價的情況不少見，各地法令與罰則不同。

●日本

日本放送協會（NHK）3日報導，內閣官房長官菅義偉當天下午在記者會上說，1月28日厚生勞動省與經濟產業省已拜託製造口罩的業者增產，目前業者每天24小時趕工中。

NHK報導，受到新型冠狀病毒疫情擴大影響，日本各大鐵路公司已指示或鼓勵站務員、列車司機要戴口罩，這在業界實屬罕見。站務員如果戴口罩可能使旅客在洽詢時聽不清，造成服務不周，通常站務員是不戴口罩的。

對媒體報導中國旅客或僑民大量蒐購口罩一事，有日本民眾說，不只是預防感染新型冠狀病毒，目前正值學子考試季節，考生擔心流感，需戴口罩。另外，花粉症季節將至，有些民眾要先備妥口罩。

●越南

越南1月下旬以來各地搶購口罩、消毒酒精等用品，供不應求，不少供應商趁機調漲價格3至6倍，引起消費者抱怨。

越南政府之前下令嚴禁口罩、消毒洗手液、醫療物資和設備漲價，各地方市場管理機構隨後加強檢查，已處罰1000多家哄抬價格的藥局，有的被吊銷營業許可證。

中央社記者今天前往河內市數家藥局詢問，不少藥局人員表示口罩已賣光，未確定何時到貨，也有藥局仍有存貨，但是只限量出售，每人只能購買2到3片，且價格比平時上漲好幾倍。

「越南網」新聞網站今天報導，一家業者表示，員工近日來每天24小時趕工，日均產量近10萬片口罩，但原料主要來自中國，因越中邊界口岸關閉而無法進口，存貨原料預估在10天內用完。

越南衛生部副部長張國強（Truong Quoc Cuong）3日視察口罩等醫療物資的生產業者，要求業者增產。他說，工商部正與南非、埃及與印度市場洽商，希望找到口罩原料供應來源。張國強說，目前口罩每天全國產量達300萬片，市場供應能力將逐漸恢復穩定。

●上海

上海近日實施口罩預購制度，民眾須先持戶口本等證件向居民委員會登記，再憑券到指定藥房購買，不能委託預約，每戶最多限購5片，售價約新台幣10元。

中央社記者所在的社區居民委員會人員說，港澳台居民也可憑證件和租屋契約辦理登記。

據上海市民政局統計，至2日晚間已有217.5萬戶居民預約登記，約占上海市常住人口的26.25%。

記者實地走訪一間藥店，藥店員工說，店裡從1日起就停售口罩了。另一間雜貨店之前也賣過口罩，一片人民幣3元（約新台幣13元），但老闆說，春節前進的貨已賣完，目前口罩須由居委會統一分配，自己無法再進貨。

●北京

中央社記者走訪北京崇文門大街周邊藥房，均不見排隊購買口罩人潮，仔細往玻璃大門一看，貼著A4白紙手寫的「外科口罩、N95口罩、酒精等消毒用品暫時缺貨」，想購買的市民一看、掉頭就走，無須開口詢問。

口罩缺貨怎麼辦？北京市民很淡定，由於當前不鼓勵「見面」，記者的北京友人透過電話說：「北京不是霧霾？家裡都備好口罩，平日就在家待著，三兩天出門買些菜，一個（口罩）也就夠了，總不能在家也戴？」

北京各藥房缺貨還有「市場」因素。口罩生產商、物流配送在春節期間都休假，供應量原就不足，若加開生產線與配送，按規定要給員工2至3倍工資，口罩成本提高後零售價格跟著上漲。

春節前，北京一家連鎖藥房曾將進價一盒人民幣200元（約新台幣880元）的進口品牌口罩，大幅加價至850元一盒，遭顧客舉報、查證屬實，這家店被罰了人民幣300萬元，這讓很多藥房不敢賣口罩。

面對2019新型冠狀病毒疫情，北京各藥房出現口罩、酒精乃至耳溫槍等缺貨現象，只是「霾都」北京市民多有儲存口罩習慣，未造成搶購恐慌。圖為北京一家藥房員工正在張貼缺貨公告。中央社記者林克倫北京攝 109年2月4日

●南韓

南韓媒體報導，忠清北道鎮川郡居民一度抵制從武漢撤回的僑民進駐隔離，但之前展開義捐，將募集的口罩、速食麵等送進這些人暫居的鎮川郡國家公務員人才開發院，希望他們能平安渡過隔離的兩週。

慶尚北道奉化郡政府表示，奉化郡今天向姊妹市中國陝西省銅川市寄出9000多個用於預防新型冠狀病毒的口罩。

大韓醫生協會發行的「醫協新聞」報導，為預防感染新型冠狀病毒，民眾要常洗手，最好避免外出串門子，如果必須外出，一定要戴上口罩以防感染，最好是效果較佳的KF80或KF94口罩。

自中國武漢發源的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情持續擴散，口罩成了社會大眾最起碼的「護身符」，韓國政府嚴打囤積外，敦促口罩廠商全力生產，迄今未出現搶購缺貨現象。圖為韓國西藥房裡的各式口罩。中央社記者姜遠珍首爾攝 109年2月4日

自中國武漢發源的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情持續蔓延，口罩成了社會大眾最起碼的「護身符」。一位韓國女性戴著口罩走出西藥房。中央社記者姜遠珍首爾攝 109年2月4日

●馬來西亞

吉隆坡藥妝店店員向中央社記者表示，目前藥妝店的口罩進貨每週約一到兩次，每次大概20盒三層口罩，每箱大概有50片口罩。N95口罩貨源較緊，仍處於嚴重缺貨。商家只能零售，無法販賣整盒口罩，每人限買5個三層口罩及3個N95口罩。

這名店員說，疫情剛爆發時，口罩幾乎都由中國與香港遊客買去，但過去一週全球疫情加劇加上大馬出現8起確診病例，因此民眾也提高警覺搶購口罩。她說，每次貨源一到，幾乎在兩小時內就搶購一空。

口罩之外，大馬民眾也到藥妝店搶購手套與乾洗手液，導致市場貨源短缺，記者在吉隆坡走訪多家連鎖藥妝店，架子上的手套、乾洗手液被橫掃一空，一般洗手液也所剩無幾。

網路上傳出有廠商哄抬口罩價格，馬來西亞貿易及消費事務部副部長張健仁說，目前有5種口罩屬管制品，其中三層口罩零售價每盒30令吉（約新台幣250元），N95口罩零售價每盒100令吉。他說，若商家以超過規定的價格販售，可按照2011年價格管制及反暴利法令處以罰金或有期徒刑。

雖然馬來西亞新型冠狀病毒疫情受到控制，但馬國人民與遊客不敢放鬆，紛紛到連鎖藥妝店搶購手套與乾洗手液，市場貨源短缺，補貨速度追不上搶購的焦慮。中央社記者郭朝河吉隆坡攝 109年2月4日

●印尼

雅加達中區藥房老闆那歐曼（Nyoman）說，自疫情爆發後，比較難訂到大量口罩，訂到後也很快就賣完，過去民眾大約一次買5至10個，現在多買一盒。

那歐曼說，過去一個口罩賣1000印尼盾（約新台幣2.2元），現在漲到1500或2000印尼盾。

民眾祖萊卡（Zulaikha）說，口罩不難買到，她盡量都戴口罩，比較安心，以前都到西藥房買，現在便利商店也可買到。

中國武漢肺炎疫情蔓延，印尼民眾祖萊卡說，戴口罩讓她覺得比較安心。中央社記者石秀娟雅加達攝影 109年2月4日

印尼民眾賈魯說，他每天都到西藥房買口罩。中央社記者石秀娟雅加達攝 109年2月4日

●新加坡

新加坡政府今天宣布，新增6起2019新型冠狀病毒確診病例，其中4例是境內傳染。這是新加坡首次出現本地人傳人病例，全國確診病例達24例。

政府1日起分發520萬個口罩給130萬戶家庭，民眾陸續赴民眾俱樂部與居民委員會領取，每戶家庭將獲得4個口罩。

總理李顯龍說，新加坡目前口罩存貨足夠，沒有缺貨，呼籲民眾不要沒生病也戴口罩。

雖然確診病例增加，但大部分藥局未見排隊買口罩的人潮，大眾交通工具的乘客大多未戴口罩。

●泰國

泰國已有25起新型冠狀病毒確診病例，加上近來曼谷空污嚴重，口罩和乾洗手液供不應求，記者走訪曼谷市區多家藥局和超市都銷售一空，不過離市中心較遠或曼谷以外的藥局或超市基本上還買得到口罩。

泰國內閣會議今天通過商業部提案，把口罩和酒精乾洗手列為管制品，製造商、銷售商和進出口商必須向商業部國內貿易局通報製造成本、銷售價格、製造量、進出口量及庫存。如果商人要出口超過500片口罩，必須另行取得許可。

商業部長朱林（Jurin Laksanavisit）說，之前泰國每個月的口罩需求量約為3000萬個，最近增加到4000萬到5000萬個，而泰國一個月口罩產量約為3000萬個。

口罩列為管制品後，如果有人以不合理價格販賣口罩，可處以7年以下有期徒刑或最高14萬泰銖（約新台幣13萬6600元）罰款，或兩者兼施。（編輯：郭中翰）1090204

中國武漢肺炎疫情蔓延，泰國曼谷市鬧區的百貨公司門口備有乾洗手讓出入的顧客使用。中央社記者呂欣憓曼谷攝 109年2月4日