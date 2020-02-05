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網傳直營站油料較佳 中油：連鎖體系品質無異

最新更新：2020/02/05 15:21

（中央社記者蔡芃敏台北5日電）網傳添加中油直營油料，可避免車子熄火。中油強調，為了確保品質，會定期抽檢，不論是加盟站或直營站油料品質絕對「一模一樣」，請消費者放心。

有網友在論壇Mobile01發文詢問是否會刻意挑中油直營店加油，有網友回覆，不少車行老闆都建議「盡量加中油直營店的油」，能避免車子容易熄火的問題，因為非直營店油品容易造成燃燒室積碳；也有網友針對中油直營站與加盟站油品，進行油耗性能測試比較，並上傳至YouTube。

中油今天發布新聞稿指出，中油供給加盟站和直營站的油品絕對「一模一樣」，主管機關、中油均會定期或不定期抽驗各加油站，確保油品品質符合國家標準規範，中油也會輔導業者定期清洗油槽，民眾不必擔心。

對於網路實測，中油說明，一般車輛油耗及性能測試均需在嚴謹的實驗室或測試道路上進行，且嚴格控制相關變數，如運轉條件、路況及溫、濕度等條件，不過，影片未納入變數。

中油進一步說，像是網友在不同路段測試，上下坡情況不同，油耗差異性也會不同；以加油燈號閃亮取代科學計量標準換算里程數，自然也會產生極大差異。影片也未呈現前後路程車速與路況，都會導致結果出現偏頗誤差，因此，影片並不具實驗客觀公信力。（編輯：張均懋）1090205

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