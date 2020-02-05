首批武漢包機台商有確診 陸委會：中國登機檢疫漏洞

陸委會主委陳明通5日說，台商在中國登機前檢疫「明顯出現漏洞」，將力求防疫滴水不漏，才會啟動第二批接回。圖為滯留武漢國人3日晚間在武漢搭乘中國東方航空班機。（台商徐正文提供）中央社 109年2月3日

（中央社記者陳偉婷台北5日電）首架武漢台商返台包機，陸配也上機，抵台後確診武漢肺炎的1名台商不在登機名單上。陸委會主委陳明通今天說，顯示台商在中國登機前檢疫「明顯出現漏洞」，力求防疫滴水不漏，才會啟動第二批接回。

陳明通下午在中央流行疫情指揮中心記者會表示，首批滯留武漢返台民眾中主要為台灣人，非中華民國籍者則是大陸籍配偶，台灣一開始和陸方協商，優先給年幼、短期出差、沒有長期生活支撐、慢性病者。陸方在2月3日「最後時刻」把完整名單給台灣，但核對後「覺得優先名單不理想」。

陳明通說，陸委會已經在上午的記者會說明，因首架包機出現確診，下一批就必須把防疫列在優先，必須做到滴水不漏才能進行下一批回台，並希望對方依照優先原則擬定名單，並提供給台灣。

除了名單問題，陳明通也說，更重要的是，台灣檢疫所有一定的容量，防疫視同作戰，要看後勤整個防疫支撐系統能不能涵蓋，「要讓國人安心」，接回來是人道考量，但不能影響防疫工作，也是對國人負責。

陳明通表示，首架包機有確診顯然是出現漏洞，「照道理這不應該發生」，這也顯然是防疫上有相當的不足，這部分一定要再加強，希望陸方充分合作，能以嚴密標準防疫，才能啟動進一步專機接回。

對於台灣向中國大陸喊話配合防疫，指揮中心指揮官陳時中說，中國登機前檢疫要做好，「不是我們怕接病人」，是怕沒有做好檢疫造成整機感染，所以登機前檢疫必須確實，非常重要。（編輯：陳清芳）1090205