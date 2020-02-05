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首批武漢台商包機242人被隔離 目前都沒發燒

最新更新：2020/02/05 18:11

（中央社記者陳偉婷、余曉涵台北5日電）首批武漢台商包機的247人中，目前有1人確診，有4人因身體輕微不適，共5人在醫院隔離。衛福部醫福會執行長王必勝說，今天會完成另242人採檢，目前全員都沒發燒。

嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在記者會表示，台灣目前有11名確診個案，病況穩定，持續住院隔離。3日晚間從武漢返台的台商團，除有3人入境有症狀直接後送外，集中檢疫的244人中有2人分別出現咳嗽、畏寒症狀，都已後送就醫，其餘沒有症狀。

指揮中心指出，11例確診案例中，有1例接受治療完全康復後，1週內可出院。

242名需隔離的台商分布在3個檢疫所。王必勝下午在記者會指出，242人都沒有發燒，今天就會全部採檢完畢。

王必勝說，接受隔離者生活狀況良好，衛福部的八里療養院也有派心理師和醫師到場，且都有專線協助隔離者調解、抒壓。生活管理都要求住民要留在房間裡，沒必要不要出房間。

王必勝會後受訪說，隔離者們心情都很平和，有些人有生活起居的需求，如有人希望可以抽菸，有人怕冷，有人說要wifi。棉被和網路部分會協助解決，也不會限制隔離者使用手機，檢疫處所都很舒適。（編輯：管中維）1090205

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