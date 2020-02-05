6日起口罩實名買 憑健保卡每週2片

（中央社記者陳偉婷台北5日電）中國武漢肺炎疫情引發口罩搶購潮，從6日開始，口罩採實名制購買，每人每週限購2片。中央流行疫情指揮中心今天宣布，系統明天上午9時上線，民眾可憑健保卡到特約藥局購買。

購買口罩實名制規定，每人一次限購2片，7天內只能購買一次，2片新台幣10元，以身分證字號末一碼分流購買。代購也有規定，一人僅能代購一卡。每天每個販售點成人口罩200片，兒童口罩50片，會依實際產能調整。

中國大陸新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心宣布，6日採實名制口罩販售，並於當天上午9時正式上線，民眾須至健保特約藥局購買口罩，偏鄉地區則由當地衛生所代為處理。

購買資格條件為，已有健保卡者，持健保卡到健保特約藥局購買；無健保卡者，請儘速辦理加保手續或補換發健保卡後，持健保卡購買。尚未加保者，請持身分證或戶口名簿購買。

身分證字號末碼雙號者（0、2、4、6、8）每週二、四、六購買；單號者（1、3、5、7、9）可於每週一、三、五購買；週日則開放全民皆可購買。

對於外籍人士，具有健保加保身分者，請持健保卡至健保特約藥局購買。沒有健保加保資格者，如外國人、外籍（大陸）配偶、陸生等，請持居留證或入出境許可證購買。購買規則與台灣國人一樣。

藥師公會全國聯合會發言人黃彥儒晚間受訪表示，目前各藥局多以收到口罩、陸續完成分包等前置作業，也規劃好排隊動線及相關衛教說明。

黃彥儒說，但因系統明天上午9時才上線，藥局可能需要一些時間熟練系統操作，屆時可能要請民眾稍待。或請民眾若已屬意到特定藥局購買，藥局都有規劃賣口罩的時間，也可依公告時間前往，避免白跑一趟。（編輯：張芷瑄）1090205