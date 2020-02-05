口罩販售實名制6日起上路 中國籍旅客暫緩入境

全台購買口罩實名制6日將正式實施，5日食藥署在台北市一家健保特約藥局先行測試販售系統，確保6日能順暢銷售不塞車。中央社記者王騰毅攝 109年2月5日

（中央社台北5日電）中央流行疫情指揮中心考量中國的武漢肺炎疫情嚴峻，昨天已超過兩萬例，從明天起，所有的中國籍旅客暫緩入境。此外，口罩販售實名制也將於明天上路，有需要的民眾可依照規定前往健保藥局購買。

武漢肺炎疫情持續延燒，蔡總統和行政院長蘇貞昌都在臉書分享相關防疫措施。

除了中國籍旅客明天起暫緩入境外，民眾如果有中港澳的旅遊史，須列入居家檢疫對象。申請獲准從港澳入境的人，須自主健康管理14天。

蘇貞昌表示，政府會全力防堵疫情，守護家園，並且隨時注意疫情發展，調整流行地區和相應政策，請大家放心。

蔡總統也表示，口罩販售實名制明天起將上路，有需要的民眾可依照規定前往健保藥局購買。

她也提醒，健康民眾不需要一直戴口罩。如果是看病、陪病、探病的民眾，應戴口罩，有呼吸道症狀者，或是有慢性病者外出也建議戴口罩。（編輯：林淑媛）1090205