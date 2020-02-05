更多編輯台推薦新聞：
陳時中坐鎮穩定防疫軍心 鋼鐵意志男兒淚
生活

陳時中坐鎮穩定防疫軍心 鋼鐵意志男兒淚

口罩實名制怎麼買？外國人也能買嗎？10大QA一次看
生活

口罩實名制怎麼買？外國人也能買嗎？10大QA一次看

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握
國際

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握

專題／挾北市最高票進軍國會 高嘉瑜關注交通經濟
政治

專題／挾北市最高票進軍國會 高嘉瑜關注交通經濟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
憂心武漢肺炎疫情 馬來西亞撤回駐中港台官員
首頁 / 生活

口罩販售實名制6日起上路 中國籍旅客暫緩入境

最新更新：2020/02/05 21:14
全台購買口罩實名制6日將正式實施，5日食藥署在台北市一家健保特約藥局先行測試販售系統，確保6日能順暢銷售不塞車。中央社記者王騰毅攝　109年2月5日
全台購買口罩實名制6日將正式實施，5日食藥署在台北市一家健保特約藥局先行測試販售系統，確保6日能順暢銷售不塞車。中央社記者王騰毅攝　109年2月5日

（中央社台北5日電）中央流行疫情指揮中心考量中國的武漢肺炎疫情嚴峻，昨天已超過兩萬例，從明天起，所有的中國籍旅客暫緩入境。此外，口罩販售實名制也將於明天上路，有需要的民眾可依照規定前往健保藥局購買。

武漢肺炎疫情持續延燒，蔡總統和行政院長蘇貞昌都在臉書分享相關防疫措施。

防疫資訊

除了中國籍旅客明天起暫緩入境外，民眾如果有中港澳的旅遊史，須列入居家檢疫對象。申請獲准從港澳入境的人，須自主健康管理14天。

蘇貞昌表示，政府會全力防堵疫情，守護家園，並且隨時注意疫情發展，調整流行地區和相應政策，請大家放心。

蔡總統也表示，口罩販售實名制明天起將上路，有需要的民眾可依照規定前往健保藥局購買。

她也提醒，健康民眾不需要一直戴口罩。如果是看病、陪病、探病的民眾，應戴口罩，有呼吸道症狀者，或是有慢性病者外出也建議戴口罩。（編輯：林淑媛）1090205

中國武漢肺炎疫情升溫，對於有被傳染疑慮者的處理方式分為居家隔離、居家檢疫及自主健康管理。（中央社製圖）
中國武漢肺炎疫情升溫，對於有被傳染疑慮者的處理方式分為居家隔離、居家檢疫及自主健康管理。（中央社製圖）
延伸閱讀
武漢肺炎中國列紅色旅遊警示 中港澳返台居家檢疫14天口罩實名制怎麼買？外國人也能買嗎？10大QA一次看首批武漢包機台商有確診 陸委會：中國登機檢疫漏洞替代消毒酒精 康那香推抗菌濕紙巾黑心業者發災難財 近200萬片假口罩流入湖南防疫專家：洗手重要性大過於口罩 別搶口罩
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報