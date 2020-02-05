台祭軟性旅遊限制 民眾赴港澳先申請才免隔離

（中央社記者陳偉婷台北5日電）防範武漢肺炎，台灣針對中港澳地區入境祭出「軟性」旅遊限制。台灣民眾從6日起，若到港澳須先申請，獲准後回台就能自主健康管理，不用隔離。港澳人及曾有中港澳旅遊史的外國人，7日起入境規範也變嚴。

中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥晚間受訪表示，考量中國疫情嚴峻且與台灣往來密切，從6日起，入境的台灣民眾如有中港澳旅遊史，需列入居家檢疫對象，回國後要居家檢疫隔離14天，不能外出趴趴走；但有申請獲准到港澳返國者，須自主健康管理14天。但從港澳轉機不在限制之列。

莊人祥說，所謂到港澳要申請獲准，意即民眾在機場出發前需填請申請書，如果到港澳的目的是旅遊、出差，表明沒有中國旅遊史，就會核准放行；回國後提出證明，執行自主健康管理14天，避免外出，有外出需戴口罩。

莊人祥指出，針對中國大陸人士，全部暫緩入境；港澳人士則是從7日起，入境後需居家檢疫14天，檢疫期間留在家裡或飯店，不能外出，違者強制隔離，但沒有限制訪客探訪。

外國人也是從7日起，只要14天內曾經入境或居住於中國、香港、澳門的外籍人士，也都暫緩入境。相關的入境限制形同柔性限制旅遊。

指揮中心即日起提升港澳旅遊疫情建議到第二級警示，民眾到當地要採取加強防護措施。

莊人祥說，提升港澳的旅遊疫情警示及加嚴入境檢疫規範，是因香港有零星社區傳播，且澳門有次波感染，又與中國往來密切。入關檢疫措施會隨疫情更新。（編輯：戴光育）1090205