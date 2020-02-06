感謝防疫和醫護 出院確診個案：在台灣很幸福

（中央社記者陳偉婷台北6日電）台灣首例新型冠狀病毒確診個案痊癒將出院，個案手寫信對醫護及防疫人員表達感謝。她說，在台灣很幸福，如果大家能抱怨少一點，快樂就會多一點，感恩多一點，相信世界更美好。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，國內首例新型冠狀病毒確診個案臨床症狀改善、3次採檢皆呈現陰性、X光結果亦有改善，目前恢復狀況良好，已解除隔離限制，可安排出院，並建議後續居家自主管理、定期回診、有症狀通知醫院。

個案經治療後已無大礙，並已無檢驗出新型冠狀病毒，今日以手寫稿及錄音檔提供指揮中心，敘述治療過程中，醫療團隊對她無微不至的治療與照護外，還適時給予支持與鼓勵，使她能順利痊癒，對此表達最大的感謝與敬意。

個案在手稿中也特別呼籲，在台灣真的很幸福，如果大家能抱怨少一點，快樂就會多一點，感恩多一點，相信我們的世界更美好，再次謝謝疾管署及所有的醫療團隊。

手稿中提到，「沒有任何一個人想要生病」，當個案看到指揮官陳時中在新聞上哽咽落淚，她忍不住心中滿滿的感慨，想向第一線所有防疫人員說聲「辛苦了，謝謝你們」。

個案寫道，在大陸工作一直沒有看醫生，回台前知道感冒，因一直沒發燒，認為回來看醫生就會沒事，依計畫回來。在飛機上也告知空服人員身體狀況。

她說，說真的沒有想到這個年在醫院度過，但也因為這樣救了自己一命，也沒有危害到身邊的人，「想想如果自己沒說走出機場，那後果......」。得知確診也如青天霹靂。

指揮中心表示，在此感謝全體第一線防疫人員及醫療團隊的辛勞與付出，也提醒國人務必配合指揮中心相關防疫措施，共同守護全國國民健康安全。（編輯：葉俐緯）1090206