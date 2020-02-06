台首例確診個案出院訴心聲 抱歉打破台灣的零

（中央社記者陳偉婷、許秩維台北6日電）台灣首例新型冠狀病毒確診個案已出院，今天以2段錄音分享心情。她說，沒有任何一個人願意生病，對於打破台灣的「零」，「我要說我很抱歉」。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會宣布，台灣首例確診嚴重傳染性肺炎的個案已經出院。除了2採陰性，糞便採檢也陰性，經由專家會診規劃出院安排，後續會自主健康管理，也全程護送個案回家。

指揮中心也在記者會現場播放個案錄製的2段錄音，分別為7分多鐘及1.5分鐘。在7分多鐘的錄音中，個案數度哽咽、情緒激動。

個案在錄音檔中數次感謝第一線防疫人員和醫護，她說，沒有任何一個人願意生病，相信每個人的想法都一樣，「但我生病，可能危害到別人生命，別人願意救我嗎？」對醫護和防疫人員除了感謝，還是無限的感謝。

陳時中4日宣布台商確診個案時忍不住落淚；個案在錄音時也語帶哭腔著說，看到陳時中落淚很有感觸，「那個人會回來，不是為了讓台灣多一個人。我打破台灣的零，我要說我很抱歉，沒有人願意生病。」

個案表示，在中國大陸工作多年，大陸醫療系統對拿台胞證者很不方便。她過去曾為了看過敏，等到晚上也沒看成醫生。在回台之前，她只是覺得可能感冒，都沒有發燒，有一點咳嗽、喉嚨痛，想說回來看個醫生就好，「沒想到，我回來會惹這麼大的事情。」

「要謝謝飛機上的廣播」，個案在錄音中表示，下飛機前看到廣播提醒「身體不適要說」，當時她雖沒發燒但已經有點喘，她心想「這個應該要說，不管後面是什麼」。後來就被說有發燒並到醫院隔離。

雖然被診斷發燒，但個案說，她感覺安心，雖然想到兒子就在機場等著接機，也沒想到事情會變成這樣，本來是回來過年的，也沒想到過年會在醫院度過。

個案哽咽著說，「平安」兩個字，平常只是說說，但現在對她格外有意義。

個案提到，照顧她的護理人員、防疫人員為了幫助她，都必須接觸她、面對她，甚至天冷幫她拿被子、熱水、熱食，真的非常的感恩。回到台灣真的很好，非常感謝。

她也提到，這幾天看媒體有一個感覺，「台灣人很幸福，但是如果能抱怨少一點，快樂就會多一點，感恩也會多一點，相信世界會更美好。

在另一支比較簡短的錄音中，個案指出，防疫大作戰，有件事必須大家幫忙是「聽話、照做」。防疫不是打口水戰，不是你罵我一句、我罵你一句，後面就有答案。

個案表示，防疫漏洞要大家一起補，有生病不舒服要照實說，可以救自己、救家人、可以救身邊的人。（編輯：吳協昌）1090206