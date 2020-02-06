揭腫瘤成因 癌症全基因組定序為更完善治療鋪路

（中央社東京6日綜合外電報導）一項大型研究計畫為數十種癌症的全基因組定序，揭開腫瘤形成祕密的同時，或許也能替更完善且更精準鎖定的治療鋪路。

這項「泛癌症計畫」（Pan-Cancer Project）集結全球超過1300名研究人員，替近2800名患者的38種癌症進行基因組定序的龐大工作。

從觀察到「驅動突變」（driver mutation）的數量與位置，到癌症雖發生在不同細胞組織、彼此卻有驚人相似等等，這項研究提出許多嶄新發現。

研究結果今天刊登在「自然」（Nature）以及自然系列期刊（Nature Research Journals）等20多份報告中，是至今最大型且最廣泛的癌症全基因組研究。

研究計畫的指導委員會成員史坦（Lincoln Stein）透過加拿大安大略癌症研究所（Ontario Institute for Cancer Research）代發聲明說：「我們擁有腫瘤起因和演變的知識後，就可研發新工具與療法，更早期偵測癌症、發展更多標靶治療，進而更成功地治療患者。」

另一位指導委員會成員、英國維康桑格研究院（Wellcome Sanger Institute）的康貝爾（Peter Campbell）則說，這項研究有數項關鍵發現，包括觀察到癌症基因組有著極大的多樣性。

他告訴法新社：「最驚人的發現，就是一個人和另一個人的癌症基因組，竟可以有如此大的不同。」

研究發現單一癌症有數千種突變組合，而有80多種途徑會造成突變，其中有些與年齡相關，有些是因遺傳，有些則和抽菸等生活型態因子有關。

但康貝爾表示，這樣龐大的多樣性之中，有個「讓人興奮的一致性」。舉例來說，一些癌症的早期發展可能在確診的數十年前就會出現，有時甚至童年時期就會出現。

康貝爾說：「此由可見，早期介入的機會之窗比我們預期大得多。」

這項研究也發現突變模式以及突變發生位置，有助辨識定期診斷無法觀察到的約1%至5%癌症。

而癌症類型偶有誤診，定序的基因組也有助發現這類誤診。

大部分的癌症基因定序都只針對約2%蛋白質編碼基因，這項泛癌症研究卻是針對全基因組定序，可以揭露其他98%非編碼基因上新出現、會引發腫瘤的「驅動突變」。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1090206