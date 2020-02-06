新北夫妻居家檢疫企圖闖關出境 查驗官眼尖及時攔阻

一對住在新北市的江姓夫妻違反居家檢疫規定，6日在金門打算闖關到大陸時遭移民署國境大隊攔查，2人已由疾管署金門辦事處人員送到機場並返回台灣。（金門縣政府提供）中央社 109年2月6日

（中央社記者黃旭昇新北6日電）新北市一對居家檢疫夫妻，企圖從金門小三通管道離境，因妻子護照夾帶健康聲明書「漏餡」，幸經查驗官眼尖攔阻，併同已經通關的丈夫送回台灣。新北市府前往接人將祭出重罰。

住新北市江男、黃女夫婦，2日循小三通入境金門回台，居家檢疫尚未滿14天，今天企圖闖關搭乘金門交通船前往廈門，幸好被移民署查驗官攔下。

移民署國境事務大隊金門國境事務隊隊長黃金水，下午接受中央社電話訪問表示，黃女因攜帶大型行李無法自動通關，在人工查驗通道通關時被攔下。

移民署陳姓女查驗官相當機警，眼尖發現黃女護照裡夾著從大陸入境時申報的「旅客入境健康聲明暨居家檢疫通知書」，依入境時間應在居家檢疫期。

黃金水表示，查驗官立即通報攔下黃女，並詢問是否有同行者。當時，赫然發現她的丈夫江男已通過自動通關閘門。移民署立即通報衛福部疾病管制署金門辦事處，以專車直送機場搭機返回台北。

對於自動通關防疫漏洞，黃金水說，江姓男子得以護照自動通關，主要是疾病管制的居家檢疫電腦資料，並未與移民署境管資料介接，江男才可以通過自動通關查驗。因為疾管署為防疫人仰馬翻，移民署不會苛責。對陳姓查驗官的機警，將予以鼓勵。

記者詢問，妻子是因健康聲明書夾在護照中「漏餡」，若沒有夾是否會通過人工查驗；黃金水表示，就算黃女未夾著健康聲明書，查驗官也會查核護照的入境查驗章，瞭解出境者是否仍在居家檢疫期。他說，若有電腦資料比對，稽查會更嚴密不疏漏。

新北市府民政局長柯慶忠接受中央社訪問表示，這對夫婦2日回台，昨天（5日）深夜才由中央交下居家檢疫列管資料，今天上午9時里幹事還電話關懷，但其兒子還告知身體狀況良好，並刻意欺瞞外出離開居家檢疫地。

民政局說，偕同警察局及消防局前往松山機場，將這對夫妻強制送回應居家檢疫處所，並移請衛生局祭出重罰。

衛生局說，接獲通知後，會查察相關事證，若事實明確足以辨認，會依照傳染病防治法開罰新台幣1萬元至15萬元不等。對於這對夫婦未依照中央疫情指揮中心規定，離開居家檢疫處所，必要時將強制安置。（編輯：方沛清）1090206

一對住在新北市的江姓夫妻違反居家檢疫規定，6日在金門打算闖關到大陸時遭移民署國境大隊攔查，隨即將他們送往直達機場的遊覽車。（金門縣政府提供）中央社 109年2月6日