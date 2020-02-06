北投新地標 台電仙渡變電所裝置藝術點燈

台灣電力公司6日在位於台北市大度路旁的台電仙渡超高壓變電所，舉行公共藝術「仙泡兒」開幕點燈活動，吸引路過民眾的目光。中央社記者徐肇昌攝 109年2月6日

（中央社記者蔡芃敏台北6日電）台電北投仙渡超高壓變電所藝術裝置「仙泡兒」今天正式點燈，台電表示，裝置藝術將於每天晚上7時至10時點亮，還有整點燈光秀，將成為新一波打卡地標。

台電北投仙渡超高壓變電所從今天起有了全新面貌，台電邀請台灣燈會主燈設計者林舜龍設計公共藝術裝置「仙泡兒」，並在今天舉行記者會，台電董事長楊偉甫也出席活動。

楊偉甫致詞時說，台電近年積極參與藝文活動，替台電工程師文化帶來全新面貌，像是去年中秋的點亮十三層遺址就廣受各界好評。隨著元宵節將至，台電將「仙泡兒」作為台北市民的元宵節禮物，期待各界看到台電的溫度、軟實力，為地方帶來不同面貌。

台電為了因應捷運站及士林、北投石牌地區用電，建置仙渡變電所，楊偉甫說，仙渡變電所每年可供電22億度，相當於55萬戶家庭全年用電量，變電所也是多目標使用的建物，台電北北區營業處辦公室未來將進駐。

藝術家林舜龍說，「媽媽懷胎十月生了我，而我懷了台電的孩子10年」，仙泡兒計畫耗時10年才正式啟用，台灣需要溫暖的光，期盼各界一同支持。

談及設計理念，他說，仙泡兒是由彩色玻璃球體及百褶裙擺柱身組合成，展現蒲公英雌蕊意象，其中，柱頭由彩色窯燒玻璃組成，為直徑5.5公尺的發光球體，並在內部裝設溫度感測儀器，會根據不同溫度，發出藍、綠、青、黃、橘、紅、紫等七種顏色光彩，成為在地氣溫另類即時指標。

台電表示，民眾從捷運關渡站步行約10分鐘即可抵達仙渡超高壓變電所，仙泡兒將於每天晚上7時至10時點亮，整點還有七彩燈光秀，將成為新一波文青網美打卡地標。（編輯：郭萍英）1090206

台灣電力公司6日在位於台北市大度路旁的台電仙渡超高壓變電所，舉行公共藝術「仙泡兒」開幕點燈活動。來賓們與創作的藝術家林舜龍（右2）合影留念。中央社記者徐肇昌攝 109年2月6日