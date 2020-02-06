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武漢肺炎／寶瓶星號明返抵基隆 若有人確診全員留船隔離14天
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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛將其命名為2019新型冠狀病毒（Novel coronavirus, 2019-nCoV）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情1/100

擅離居家檢疫小三通闖關 新北夫妻遭重罰30萬元

最新更新：2020/02/06 22:22
一對住在新北市的江姓夫妻違反居家檢疫規定，6日在金門打算闖關到大陸時遭移民署國境大隊攔查，隨即將他們送往直達機場的遊覽車。（金門縣政府提供）中央社　109年2月6日
一對住在新北市的江姓夫妻違反居家檢疫規定，6日在金門打算闖關到大陸時遭移民署國境大隊攔查，隨即將他們送往直達機場的遊覽車。（金門縣政府提供）中央社　109年2月6日

（中央社記者黃旭昇新北6日電）新北市江姓夫妻違反居家檢疫規定，企圖經由小三通管道從金門闖關前往廈門。市府今晚將遭攔阻的夫妻，送回住所並將每天派員親自訪視。衛生局已裁處重罰兩人共新台幣30萬元。

防疫資訊

新北市府民政局晚間表示，江姓夫妻於2日以小三通方式入境台灣，被列為居家檢疫關懷對象，不需要配置防疫定位手機，但不得外出14日。

江男與妻子今天離開新北住所，在金門搭船時企圖闖關，由於疾管署管制資料庫並未與移民署的電腦資料介接連線，江男已通過自動通關系統要離境，江妻在人工通關時被查驗官機警察覺攔下。

新北市府民政局表示，晚間會同警察局、消防局人員在台北松山機場接獲被送回的江姓夫妻，並測量2人體溫確認沒有發燒，身體健康良好。市府尊重其意願並未強制安置，而是將兩夫妻帶回住所居家檢疫。

不過，未來除電話關懷，因對象並未配置電子監控定位手機，將派員每天實地到住家訪查，以確認下落，防止再度離開居家檢疫處所。

民政局表示，因2名個案違反傳染病防治法第58條規定事證明確，送交衛生局裁處。

衛生局晚間告訴中央社記者表示，已開出裁處書，依傳染病防治法第69條將可處新台幣1萬元以上15萬元以下罰鍰。為了扼止類似情況一再發生，已開出裁處書，每人重罰新台幣15萬罰鍰，兩夫妻共遭罰30萬元。（編輯：方沛清）1090206

中國武漢肺炎疫情升溫，對於有被傳染疑慮者的處理方式分為居家隔離、居家檢疫及自主健康管理。（中央社製圖）
中國武漢肺炎疫情升溫，對於有被傳染疑慮者的處理方式分為居家隔離、居家檢疫及自主健康管理。（中央社製圖）
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