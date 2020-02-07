武漢肺炎衝擊原油價格 汽油估10日起再降9角

根據中油油價公式，預估汽、柴油價格10日起每公升分別調降新台幣0.9、1元，創近13個月以來新低。（中央社檔案照片）

（中央社記者蔡芃敏台北7日電）油價有望連續走跌，根據中油油價公式，預估汽、柴油價格10日起每公升分別調降新台幣0.9、1元，創近13個月以來新低，92無鉛汽油每公升25元，實際價格依中油9日公布為準。

如依預估，92無鉛汽油每公升25元、95無鉛汽油每公升26.5元、98無鉛汽油每公升28.5元、超級柴油每公升22.7元，油價將為近13個月以來新低價。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估10日起汽、柴油每公升將各調降0.9、1.0元，也是繼汽柴油本週調降0.9、1元，連續2週大幅調降。

武漢肺炎疫情衝擊市場對全球經濟信心，也影響航空業運能，航空煤油需求大幅下降，西德州中級原油每桶本週一度摜破50美元關卡。不過，外界預期石油輸出國家組織（OPEC）和產油盟國將擴大減產，加上有消息指研發武漢肺炎疫苗及治療藥物有進展，原油價格聞訊反彈，抵銷部分跌幅。

根據中油官網，累算至2月6日的7D3B週均價為54.34美元，較上週58.45美元下跌4.11美元；新台幣兌美元匯率30.193元，較上週30.264元升值0.071元。（編輯：鄭雪文）1090207