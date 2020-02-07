武漢肺炎國衛院投入研發4類疫苗 拚2個月內有初步成果

（中央社記者張茗喧台北7日電）武漢肺炎延燒，國衛院今天宣布投入研發4類疫苗，力拚2個月內端出初步成果。國衛院專家進一步解析4種疫苗差異，其中胜肽疫苗可望最快取得成果，但實際上市還得再花1到3年。

國衛院董事長、前衛福部長林奏延今天宣布國衛院感染症與疫苗研究所已投入研發新型冠狀病毒疫苗，首選胜肽疫苗，其次是重組病毒、DNA、次單位疫苗共4種疫苗，力求2個月內端出初步成果，至少要有老鼠試驗證實免疫效果不錯才算數，拚半年內進入臨床前試驗，其餘3種疫苗則列為第二階段研發目標。

國衛院感染症與疫苗研究所所長廖經倫今天受訪時表示，疫苗研發策略很多，國衛院之所以選定這4種疫苗，主要是這些疫苗都有現成的技術平台，可望加速疫苗研發、生產速度；綜觀4種疫苗，由於台灣握有胜肽疫苗的合成技術，可自行合成、速度較快，其餘都得委外進行DNA序列合成，研發速度無法掌控，才會首選發展胜肽疫苗。

他解釋，「胜肽疫苗」是蛋白質疫苗，只要合成出疫苗、添加佐劑就能施打，促進免疫反應，最快2到3個月可研發出來。

第二種「重組病毒疫苗」是以病毒載體作為疫苗，利用遺傳工程的方式，將新型冠狀病毒表面的S基因加入低毒性、可誘發免疫力的病毒載體上，並且施打到人體來誘發足夠的保護力，研發大概需要3至5個月。

他說明，S基因就像病毒用於複製繁殖的「鑰匙」，透過其他病毒載體注入人體後，可誘發人體免疫力，把人體內的受體「鎖」關起來，讓鑰匙插不進去，達到保護效果。

第三種「DNA疫苗」是直接以基因槍將核酸打到體內，在人體內表現出病毒蛋白質，以誘發保護力。

第四種是「次單位疫苗」，以雞尾酒療法概念將特定蛋白質、DNA組合成的疫苗，像是取S基因的幾個關鍵片段組合成疫苗，不必取整個S基因，就能誘發人體免疫力。

廖經倫指出，由於目前才剛剛得知新型冠狀病毒的病毒序列，要談疫苗能有多少保護力仍言之過早；他也強調，從疫苗研發到實際上市的期間，還有臨床試驗、人體試驗等程序須完備，即便是美國這麼先進的國家也得花個1到3年，因此相關疫苗無法在這次的疫情中發揮效果。

廖經倫說，目前國內防疫雖然做得很好，但防疫工作必須料敵從寬、要防患於未然，未來萬一武漢肺炎社區化、流感化，變成常態性的疫情，這時預防性疫苗就扮演著相當重要的角色。（編輯：葉俐緯）1090207