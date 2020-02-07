更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎吹哨人李文亮病逝 中國掀言論自由呼聲
兩岸

武漢肺炎吹哨人李文亮病逝 中國掀言論自由呼聲

2020年奧斯卡金像獎倒數 精彩重點搶先看
娛樂

2020年奧斯卡金像獎倒數 精彩重點搶先看

武漢肺炎防疫 各國隔離地點一次看
國際

武漢肺炎防疫 各國隔離地點一次看

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握
國際

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛將其命名為2019新型冠狀病毒（Novel coronavirus, 2019-nCoV）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情10/100

武漢肺炎疫情急徵檢疫人力 96名額一晚上就額滿

最新更新：2020/02/07 17:12
武漢肺炎持續升溫，衛福部疾管署21日表示，中國武漢直飛桃園國際機場班機將派員登機檢疫，若出現發燒、呼吸道症狀及武漢旅遊史，將後送醫院隔離治療。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 109年1月21日
武漢肺炎持續升溫，衛福部疾管署21日表示，中國武漢直飛桃園國際機場班機將派員登機檢疫，若出現發燒、呼吸道症狀及武漢旅遊史，將後送醫院隔離治療。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 109年1月21日

（中央社記者張茗喧、邱俊欽台北7日電）武漢肺炎疫情延燒，疾管署機場檢疫站人力告急，昨晚刊出徵才訊息，將徵求96名檢疫站約聘助理，月薪新台幣3.4萬元起，短短一晚上就額滿，疾管署今天下午已展開面試流程。

防疫資訊

武漢肺炎疫情蔓延全球，台灣截至昨天共有16名確診個案，其中14人境外移入、2人家戶內感染，並沒有社區感染病例，第一線防疫人員功不可沒。

衛生福利部疾病管制署刊出「因應武漢肺炎，國家需要你」徵才訊息，徵求桃園機場檢疫站的約聘助理，工作期間共6個月，應徵者須具備國內外大學（含）以上學校畢業，協助回收旅客入境健康聲明卡、健康評估等相關工作。

根據該文章，疾管署將徵求白班42人、夜班36人、大夜班18人，白班月薪3萬4916元，夜班、大夜班月薪均為4萬901元，依實際出勤日每天增給交通補助費500元。

疾管署昨晚發布徵才訊息，短短一個晚上就額滿，目前報名已提早截止，今天下午疾管署門口出現長長排隊人龍，仔細一看幾乎全是來面試的民眾，最快明天就可開始上工。

疾管署北區管制中心主任巫坤彬下午在桃園機場接受媒體聯訪表示，為提升邊境檢疫強度，急需徵求護理背景人員幫忙，但第1次公告徵人的1月26日到2月3日遇到春節，徵人過程不理想。

巫坤彬說，昨天再公告後，截至今天上午，1164人應徵，面試過的人隨時可上班，疾管署會勤前教育，讓人員儘速上線。（編輯：張芷瑄）1090207

延伸閱讀
SARS後首見 全台急徵調醫護助武漢台商檢疫武漢包機台商分3處隔離 廢棄物專人處理向武漢肺炎防疫人員致敬 台北101點燈送暖獨家／陳時中一句話解密英雄淚 好希望大家都健健康康
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報