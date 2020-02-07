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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛將其命名為2019新型冠狀病毒（Novel coronavirus, 2019-nCoV）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情11/100

寶瓶星號8日下午抵基隆港 陳時中：4類人須採檢

最新更新：2020/02/07 19:36
麗星郵輪「寶瓶星號」預計8日下午1時抵基隆港，中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中（左）7日在記者會中表示，將針對發燒、有中國旅遊史、旅遊史不明及外國人進行採檢，只要有1人陽性將全數留船隔離。中央社記者施宗暉攝　109年2月7日
麗星郵輪「寶瓶星號」預計8日下午1時抵基隆港，中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中（左）7日在記者會中表示，將針對發燒、有中國旅遊史、旅遊史不明及外國人進行採檢，只要有1人陽性將全數留船隔離。中央社記者施宗暉攝　109年2月7日

（中央社記者張茗喧台北7日電）移民署今天證實，載有1709名台灣人的麗星郵輪「寶瓶星號」明天下午1時抵基隆港，指揮中心將針對發燒、有中國旅遊史、旅遊史不明及外國人進行採檢，只要有1人陽性將全數留船隔離。

防疫資訊

中央流行疫情指揮中心今天下午舉辦記者會，內政部移民署組長葛廣薇說明麗星郵輪「寶瓶星號」最新狀況，該郵輪2月4日從基隆港出發，5至6日曾停泊那霸，預計明天下午1時抵返基隆港，船上載有1709名國人、28名外國人、1名陸配，移民署會配合防疫政策，配合辦理入境查驗通關作業。

衛福部長陳時中表示，未來寶瓶星號一靠岸基隆港，指揮中心就會立即派員上船檢疫，有4類旅客須進行採檢，包括發燒、有中國旅遊史、旅遊史不明、外國人，檢驗條件「標準放很寬」。

他強調，已請實驗室做好相關準備，會在最快的時間公布檢驗結果，若需採檢者均為陰性，將全數放行回家進行自主健康管理；不過，只要有1人陽性，將全數留船隔離14天。

陳時中也解釋，之所以採留船隔離，主要是擔心船上1000多人都回家，不僅行蹤難以掌控，這些旅客也容易被社區居民標籤化，反之，留船隔離可提高隔離效果、提供相關協助，一旦有症狀也可立即提供醫療救援。

陳時中說，未來即便確診的是外國人，台灣也會全力救治，畢竟「病毒不分本國人或外國人」，而且「台灣是文明友善的國家」；若接受採檢者均為陰性，外國人也可直接入境台灣，搭機返回家鄉。

此外，陳時中也對船上的台灣同胞溫情喊話：「辛苦了」，希望船上台灣民眾配合明天的檢疫措施，政府不僅會讓大家回家，更要讓大家健健康康地回家。（編輯：張芷瑄）1090207

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