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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛將其命名為2019新型冠狀病毒（Novel coronavirus, 2019-nCoV）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情10/100

陸指武漢包機確診個案造假 陳時中：台灣有科學證據

最新更新：2020/02/07 19:48
武漢包機首波返台有一名確診個案，但疫情指揮中心卻收到陸媒指該確診病例造假，指揮官陳時中7日說，台灣都是有科學證據才會確診。圖為武漢台商包機3日午夜抵達桃園國際機場。中央社記者林俊耀攝 109年2月4日
武漢包機首波返台有一名確診個案，但疫情指揮中心卻收到陸媒指該確診病例造假，指揮官陳時中7日說，台灣都是有科學證據才會確診。圖為武漢台商包機3日午夜抵達桃園國際機場。中央社記者林俊耀攝 109年2月4日

（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北7日電）武漢包機首波返台有一名確診個案，但疫情指揮中心卻收到陸媒指該確診病例造假，指揮官陳時中今天說，台灣都是有科學證據才會確診，若只看症狀，「就會變成武漢了」。

中央流行疫情指揮中心今天下午召開記者會，監測應變官莊人祥表示，收到陸方媒體指稱日前武漢包機首波返台班機的確診個案是假的，甚至到處宣揚是從飛機內偵測出來，且報導更稱曾致電該名確診個案，該個案自稱身體很好。

莊人祥解釋，這名個案症狀的確不明顯，僅輕微發燒也沒有肺炎，但他能保證此個案是以檢驗方式驗出，絕非指揮中心捏造的，「不會沒有還硬說有驗出來」。

對此，陳時中也笑稱，如果症狀好好的就代表沒事，「那我們就變成武漢了」，聽到這訊息實在覺得很好笑，台灣都是有科學證據才會確診。（編輯：張芷瑄）1090207

地機族
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