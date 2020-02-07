陸指武漢包機確診個案造假 陳時中：台灣有科學證據

武漢包機首波返台有一名確診個案，但疫情指揮中心卻收到陸媒指該確診病例造假，指揮官陳時中7日說，台灣都是有科學證據才會確診。圖為武漢台商包機3日午夜抵達桃園國際機場。中央社記者林俊耀攝 109年2月4日

（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北7日電）武漢包機首波返台有一名確診個案，但疫情指揮中心卻收到陸媒指該確診病例造假，指揮官陳時中今天說，台灣都是有科學證據才會確診，若只看症狀，「就會變成武漢了」。

中央流行疫情指揮中心今天下午召開記者會，監測應變官莊人祥表示，收到陸方媒體指稱日前武漢包機首波返台班機的確診個案是假的，甚至到處宣揚是從飛機內偵測出來，且報導更稱曾致電該名確診個案，該個案自稱身體很好。

莊人祥解釋，這名個案症狀的確不明顯，僅輕微發燒也沒有肺炎，但他能保證此個案是以檢驗方式驗出，絕非指揮中心捏造的，「不會沒有還硬說有驗出來」。

對此，陳時中也笑稱，如果症狀好好的就代表沒事，「那我們就變成武漢了」，聽到這訊息實在覺得很好笑，台灣都是有科學證據才會確診。（編輯：張芷瑄）1090207