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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛將其命名為2019新型冠狀病毒（Novel coronavirus, 2019-nCoV）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情15/100

傳穿山甲為武漢肺炎宿主 台大獸醫專家質疑為圓謊

最新更新：2020/02/07 20:15
中國華南農業大學7日指出，穿山甲（圖）為新型冠狀病毒潛在中間宿主，但台大獸醫專業學院名譽教授賴秀穗質疑，中國製造謊言試圖掩蓋病毒是從P4實驗室傳出的傳聞。（中央社檔案照片）
中國華南農業大學7日指出，穿山甲（圖）為新型冠狀病毒潛在中間宿主，但台大獸醫專業學院名譽教授賴秀穗質疑，中國製造謊言試圖掩蓋病毒是從P4實驗室傳出的傳聞。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳至中台北7日電）中國華南農業大學今天指出，穿山甲為新型冠狀病毒潛在中間宿主。台大獸醫專業學院名譽教授賴秀穗質疑，中國製造一個又一個謊言，試圖掩蓋病毒是從P4實驗室傳出的傳聞。

此前武漢病毒研究所指出，新型冠狀病毒可能來源於蝙蝠。華南農業大學微信公眾號今天凌晨發表「重大成果」，稱最新研究表明，穿山甲是新型冠狀病毒的潛在中間宿主，但並未說明為何蝙蝠會將病毒傳染給穿山甲，再傳給人類。

賴秀穗接受中央社電訪時指出，穿山甲或有可能作為病毒的中間宿主，但就動物習性來說，穿山甲多在地面活動，以螞蟻為主食，與蝙蝠接觸的機會幾乎沒有，不懂為何能傳染病毒。

賴秀穗也質疑，如此重大的研究成果，為何不是由復旦大學、武漢病毒研究所等具備病毒專業的機構發表，而是由農業大學提出。

他認為中國至今對病毒來源交待不清，美國學者質疑是P4實驗室流出，有很高機率用作生物武器實驗，中國為了掩蓋事實，咬定是從華南海鮮市場傳開，現在又製造穿山甲是中間宿主，用謊言去壓另一個謊言。

賴秀穗指出，中國穿山甲是中間宿主的研究，現階段有充分的證據去懷疑。已有很多國家分離出武漢肺炎病毒，透過基因定序，就能找出真相。（編輯：戴光育）1090207

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