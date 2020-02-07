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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛將其命名為2019新型冠狀病毒（Novel coronavirus, 2019-nCoV）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情13/100

小三通暫停客船 陳明通：研議大三通跟進

最新更新：2020/02/07 21:25
自武漢肺炎疫情在全球各地爆發後，台灣也持續拉升防疫規格，金門廈門小三通從減班到過境旅客不落地，大陸委員會7日再宣布10日起將暫停小三通。中央社記者黃慧敏攝　109年2月7日
自武漢肺炎疫情在全球各地爆發後，台灣也持續拉升防疫規格，金門廈門小三通從減班到過境旅客不落地，大陸委員會7日再宣布10日起將暫停小三通。中央社記者黃慧敏攝　109年2月7日

（中央社記者吳欣紜台北7日電）武漢肺炎疫情延燒，陸委會今天宣布10日起暫停小三通客船往來，主委陳明通表示，考量中國武漢肺炎疫情升高，不只是小三通，包含大三通（台灣本島往返中國大陸）客船也研議要停止。

防疫資訊

有鑒於2019新型冠狀病毒感染的肺炎（武漢肺炎）疫情不斷擴散，大陸委員會今天下午宣布，暫停小三通客船往來，並從10日起實施。

陳明通今天在中央流行疫情指揮中心記者會中表示，小三通是暫停客運，但貨運仍會繼續，而事實上，透過小三通管道進來的人數已經慢慢降低，金門降到8班、馬祖降到1班，量已經越來越少。

陳明通也提到，不僅僅是小三通，「現在對於大三通的客運這塊，也研議要準備停止，奉准後就會停，客船這塊停止」。（編輯：張芷瑄）1090207

嚴防武漢肺炎，金門縣港務處7日表示，平日金門往返廈門、泉州每天進出人數約5300人，自1日因應防疫大幅減班後，每天人數下滑到只有400多人，10日起小三通更將全面暫停。圖為水頭碼頭入境處7日下午4時一片冷清。中央社記者黃慧敏攝　109年2月7日
嚴防武漢肺炎，金門縣港務處7日表示，平日金門往返廈門、泉州每天進出人數約5300人，自1日因應防疫大幅減班後，每天人數下滑到只有400多人，10日起小三通更將全面暫停。圖為水頭碼頭入境處7日下午4時一片冷清。中央社記者黃慧敏攝　109年2月7日
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