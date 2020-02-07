小三通暫停客船 陳明通：研議大三通跟進

自武漢肺炎疫情在全球各地爆發後，台灣也持續拉升防疫規格，金門廈門小三通從減班到過境旅客不落地，大陸委員會7日再宣布10日起將暫停小三通。中央社記者黃慧敏攝 109年2月7日

（中央社記者吳欣紜台北7日電）武漢肺炎疫情延燒，陸委會今天宣布10日起暫停小三通客船往來，主委陳明通表示，考量中國武漢肺炎疫情升高，不只是小三通，包含大三通（台灣本島往返中國大陸）客船也研議要停止。

有鑒於2019新型冠狀病毒感染的肺炎（武漢肺炎）疫情不斷擴散，大陸委員會今天下午宣布，暫停小三通客船往來，並從10日起實施。

陳明通今天在中央流行疫情指揮中心記者會中表示，小三通是暫停客運，但貨運仍會繼續，而事實上，透過小三通管道進來的人數已經慢慢降低，金門降到8班、馬祖降到1班，量已經越來越少。

陳明通也提到，不僅僅是小三通，「現在對於大三通的客運這塊，也研議要準備停止，奉准後就會停，客船這塊停止」。（編輯：張芷瑄）1090207