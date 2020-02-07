鑽石公主號橫濱外海檢疫 內艙客不見陽光心慌

停在橫濱港外的鑽石公主號5日到7日有61人確診感染武漢肺炎，3600多人得留在船上自己房間進行隔離。6、7日內艙乘客陸續獲得放風機會可到艙外透氣。（讀者提供）中央社記者楊明珠傳真 109年2月7日

（中央社記者楊明珠東京7日專電）載過一名武漢肺炎確診病患的鑽石公主號遊輪3日停泊在日本橫濱港外海，連續3天船上人員確診累計達61例。一名台籍男乘客對中央社表示，內艙見不到陽光，讓他內心恐慌。

3日晚間停泊在橫濱港的豪華遊輪鑽石公主號5日有10例、6日增10例，今天再添41例2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）確診患者，全船至今累計61例確診。這不包括之前已下船的香港8旬男士確診病例。

目前船上有乘客與船務員逾3600人，日本政府表示，這些人仍得留在船上，原則上從2月5日算起檢疫14天。

船上原有20名台灣乘客，昨天一名60多歲台灣女士因篩檢結果呈現新型冠狀病毒陽性反應而送醫治療。這名女士今天傳簡訊告訴同行的一名台灣男乘客說，今天她的檢體報告出來，大致上OK，接下來要等9日另一個檢查，10日看報告結果，或許11日就可回船上。

這位台灣籍中年男乘客對中央社表示，不解為何日本政府可分別派出4架包機把日本僑民及其外籍配偶眷屬載回國安置在陸地上的設施，而鑽石公主號上3600多人就得一直待在船上過著漂泊的日子，大家內心都很恐慌，甚至有人開始懷疑空調系統是否會散佈出病毒。

他說，自己與親人住在兩人內艙的雙人房，空間狹小，看不到陽光，這讓他焦慮不安，感覺很不健康。昨天早上聽到有台灣人確診送醫的訊息後，他更是心生恐慌，忍不住到房間靠近走道的門縫想大力呼吸空氣緩解恐懼。

這位中年男士說，外艙的乘客還有小陽台可呼吸新鮮空氣，但內艙乘客真的很可憐，有的人甚至是4人住一房，上下舖的房間，空間更狹小。昨天他住的樓層乘客未能獲得到甲板「放風」的機會，今天下午終於獲得機會。

今天下午3時30分到5時，他這層的乘客終於可到艙外甲板上呼吸新鮮空氣，這讓他精神百倍。他對中央社記者說：「終於可以看到陽光了，且大口吸了新鮮空氣，感覺講起話來聲音比較順，不再沙啞。」

一個半鐘頭內，可呼吸新鮮空氣，看到藍天、大海、還有海上小船，上面似乎載著媒體記者。比他早一班放風的乘客還看到媒體的採訪直升機盤旋拍攝。住在他下一層的乘客是下午5時起放風，天色較暗、風較強。這讓他有相對的幸福感。

船上的台籍乘客們彼此加油打氣，討論這趟原本預定4日結束的旅程何時才能真正結束。有人想請政府與日本政府交涉，包一架專機把他們從鑽石公主號解救回國。也有人私下討論，那對參加過百次豪華遊輪旅遊被封為「台灣之光」的夫婦今天放風時怎沒見到人？

對中央社透露心聲的台籍中年男子說，期盼日本政府針對船上全員都進行篩檢，比較不會讓船上的人內心忐忑不安。

日本媒體報導，有日籍乘客希望日本政府能安排船上所有人篩檢2019新型冠狀病毒，否則大家都很不安，感覺「出關」日遙遙無期。

鑽石公主號上原本的娛樂節目都停擺，乘客連大廳也無法前往。乘客大部分的時間就是待在房內防疫隔離，等待專人送餐。據說送餐給全體乘客一次約花3小時，送抵時間不定。船長為了不讓乘客太無聊，有時請人一併送來摺紙或數讀解題的紙張。

「即使可下船上岸，是否能順利搭飛機返回台灣，返國後是否又要再隔離14天？是否會受到別人異樣的眼光？」疑問盤旋腦海的他解得了數讀，卻解不了現實問題。（編輯：郭中翰）1090207

停在橫濱港外的鑽石公主號5日到7日有61人確診感染武漢肺炎，其中一人是60多歲台灣女士。乘客被要求在屋內防疫隔離，內艙客難得有放風機會上甲板走動。（讀者提供）中央社記者楊明珠傳真 109年2月7日

停在橫濱港外的鑽石公主號5日到7日有61人確診感染武漢肺炎，船上3600多人被要求待在船內防疫隔離。送餐飲者有時一併送上數讀解題、摺紙紙張讓乘客解悶。（讀者提供）中央社記者楊明珠傳真 109年2月7日

鑽石公主號因載過一名新型冠狀病毒確診的8旬老翁，3日返抵日本橫濱港，只能停在碼頭外。船上已有61人確診送醫，其餘3600多人被要求在屋內防疫隔離，內艙客難得才有上甲板放風的機會。（讀者提供）中央社記者楊明珠傳真 109年2月7日