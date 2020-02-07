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口罩管制出口 海關不到2週攔查逾13.8萬片

最新更新：2020/02/07 22:02
財政部統計，自1月24日實施口罩出口禁令以來，截至2月5日，海關已攔下超過13.8萬片違規出口口罩。圖為關務署高雄關3日自一只出口至菲律賓貨櫃中查獲口罩3474個。（高雄關提供）中央社記者陳朝福傳真　109年2月7日
財政部統計，自1月24日實施口罩出口禁令以來，截至2月5日，海關已攔下超過13.8萬片違規出口口罩。圖為關務署高雄關3日自一只出口至菲律賓貨櫃中查獲口罩3474個。（高雄關提供）中央社記者陳朝福傳真　109年2月7日

（中央社記者吳佳蓉台北7日電）財政部統計，自1月24日實施口罩出口禁令以來，截至2月5日，海關已攔下超過13.8萬片違規出口口罩，將在最短時間內，送到前線做防疫物資使用。

財政部今天透過Facebook官方帳號表示，武漢肺炎全球警戒，各國掀起口罩搶購潮，台灣也在1月24日緊急啟動管制出口措施，目的只有一個，就是要讓口罩優先滿足國內防疫需求，並向外界報告海關執行成效。

截至2月5日，海關攔下13萬8302片違規管制口罩，並建立簡化移送流程SOP，海關查獲後，隔日中午12點前就清點造冊，並立即以快遞寄往疾管署指定地點，務必在最短的時間內，儘速送到前線作防疫物資用。

財政部也呼籲，非常時期，請民眾共體時艱，配合防疫，遵守規定，旅客攜帶自用口罩出境，每人最多5盒，也就是共250片，並一律禁止以郵寄、快遞或貨運方式出口，違者依法將沒入口罩，並可處貨價3倍以下之罰鍰。為確保國內口罩供應足夠，經濟部1月23日公告，從1月24日起至2月23日止的1個月內，管制紡織材料製口罩出口。（編輯：趙蔚蘭）1090207

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