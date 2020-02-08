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美國將投入1億美元 協助對抗新型冠狀病毒

最新更新：2020/02/08 04:32

（中央社記者徐薇婷華盛頓7日專電）武漢肺炎疫情持續蔓延，全球確診病例已突破3萬例。美國務卿蓬佩奧今天宣布，將投入1億美元現有資金，協助中國及其他受疫情波及國家對抗新型冠狀病毒，並鼓勵其他國家跟進。

美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天發聲明表示，美國政府準備投入最高1億美元（約新台幣30億元）現有資金，透過直接援助及多邊組織，協助中國及其他受影響國家控制、對抗新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）。

蓬佩奧指出，美國國務院這一週期間，協助運輸將近17.8公噸的捐贈醫療用品給中國人民，其中包含口罩、病袍及紗布等重要物資。他說：「這些捐贈物品是美國人民慷慨大方的明證。」

蓬佩奧強調，美國政府預備投入1億美元資金的承諾，加上美國私部門也大方捐贈數億美元，都展現出美國在回應疫情的強而有力領導。他表示，美國過去為強化全球衛生安全計畫有許多作為，這次援助更加強這些努力。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC），武漢肺炎疫情目前已蔓延至28個國家和地區；截至7日為止，美國境內已有12例確診病例，尚有100位疑似感染病患仍在等待檢測結果。

蓬佩奧表示，過去20年來，美方透過美國國際開發總署（USAID）投資超過10億美元，協助超過25個國家增強他們防範、偵測及應對現有及新興傳染病威脅的能力。

他指出，美國目前是世上最慷慨的捐贈國，未來也會是如此。他說：「我們鼓勵世上其他國家，能作出和我們能相比擬的貢獻。同心協力，我們對控制日益增加的（疫情）威脅，將能有深遠的影響。」（編輯：徐睿承）1090208

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