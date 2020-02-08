陳時中赴基隆坐鎮 寶瓶星號檢驗最快6小時出爐

武漢肺炎疫情延燒，台灣已宣布禁止國際郵輪靠泊港口，麗星郵輪「寶瓶星號」8日上午返抵基隆港，衛福部長陳時中（中）也親自到場坐鎮。中央社記者王騰毅攝 109年2月8日

（中央社記者張茗喧台北8日電）麗星郵輪寶瓶星號今天上午返抵基隆港，衛生福利部長陳時中將前往坐鎮，並採檢發燒、有中國旅遊史、旅遊史不明及外國人，擬定A、B方案，從採檢到結果出爐最快6到8小時。

麗星郵輪在台委任公關公司窗口說，這航次旅客1738名，其中台灣籍1709名，另有18名菲律賓籍、3名馬來西亞籍、3名越南籍，韓國、印尼、緬甸、新加坡籍各1名及1名陸配。

中央流行疫情指揮中心上午舉行記者會，指揮官陳時中宣布，下午將視察基隆港，指揮中心也已通報寶瓶星號做相關事前評估，目前未收到船上旅客有發燒狀況。

麗星郵輪「寶瓶星號」8日上午返抵基隆港，將由指揮中心防疫人員上船檢疫，全程嚴陣以待，所有儀器人員都準備妥當。中央社記者王騰毅攝 109年2月8日

寶瓶星號抵港後，指揮中心將派25名防疫人員上船檢疫，由6名醫師、8名護理人員採檢可能目標群共70到100人。採檢工作分3線進行，包括收健康聲明書、核對身分與量體溫，一旦體溫異常，立即採檢，預估需1.5小時。

檢體收到後立即送到檢驗所需1小時，加上交接、行政程序與檢驗等，希望控制在4小時內；目前所有儀器、人員準備妥當，最快6到8小時可完成。

陳時中表示，旅客長期處於密閉空間，擬定A、B計畫，接受採檢者結果如果都是武漢肺炎陰性，所有旅客可立即回家自主健康管理，但只要有1人陽性就全部留船隔離，已初步擬定相關隔離計畫。

此外，陳時中證實，指揮中心第一次向船公司確認時，確實得到沒人有中國旅遊史的答案，但指揮中心不可能就認定真的沒有，進一步串連相關資料，發現過去14天有中國旅遊史者有19人、過去30天有中國旅遊史者有41人，全列為採檢對象；他不願追究這是無心之過或刻意隱匿，掌握旅客身體狀況才能確保民眾安全。（編輯：李明宗）1090208